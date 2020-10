Joko und Klaas spielen im Staffelfinale gegen Pro7 um ganze 30 Minuten Sendezeit

Normalerweise geht es bei “Joko & Klaas gegen ProSieben” um 15 Minuten Sendezeit. Für das Staffelfinale wird der Einsatz nun verdoppelt. Die beiden Entertainer können eine halbe Stunde Livesendezeit gewinnen – und so vielleicht erneut, wie mit dem Moria-Film, ein Zeichen setzen.

Am Dienstagabend (20.15 Uhr) spielen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder im Duell gegen ihren Haussender Pro7 um Sendezeit. Und diesmal geht es um ganze 30 Minuten statt wie sonst 15 Minuten. Das hat der Sender am Montagmittag auf Twitter bekanntgegeben.

“Ach, wisst ihr was? Zum Staffelfinale von #JKvsP7 ist unser Einsatz 30 Minuten Livesendezeit. Weil wir es können. (Weil wir die besten Gegner ausgesucht haben!)”, heißt es in dem Tweet. Dazugestellt ist ein Trailer für die Sendung, in dem auch Moderator Steven Gätjen noch mal bestätigt: “Es geht um 30 Minuten Livesendezeit.”

Elyas M’Barek als ein Gegner für Joko und Klaas

Als potentielle Gegner für Joko und Klaas sind in dem Trailer unter anderem die Schauspieler Simon Gosejohann, Elyas M’Barek, Jeannine Michaelsen und Rapper Smudo zu erkennen.

Ihre gewonnene Sendezeit haben die beiden Entertainer schon für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt – für kleine Scherze, aber auch für ganz ernsthafte Themen. So haben sie zuletzt mit 15 Minuten über Moria für viel Aufsehen gesorgt.

RND/hsc