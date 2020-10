“The Big Bang Theory”: Raj-Darsteller äußert sich zum umstrittenen Serienende

Doch nicht alle Rollen sollten ein Happy End finden – so blieb der sympathische Raj auch am Ende der Serie Single. Vielen Fans gefiel dieses Finale gar nicht – nun hat sich Raj-Darsteller Kunal Nayyar zum Serienausgang geäußert.

Nach zwölf Jahren und ebenso vielen Staffeln ging im Jahr 2019 die beliebte Sitcom “The Big Bang Theory” zu Ende. Während es für einen Großteil der lieb gewonnenen Hauptdarstellern ein Happy End gab, blieb einer der sympathischen Nerds jedoch Single: Raj. Der romantische Inder, der jahrelang keinen Ton herausbrachte, wenn eine Frau auch nur im selben Raum war wie er, sollte laut Drehbuch einfach nicht die große Liebe finden. Unter den Fans wurde das Ende der Geschichte um Raj nach Ausstrahlung der letzten Folge hitzig diskutiert – viele hätten der Rolle und ihrer Geschichte ein positiveres Ende gewünscht.

Gegenüber dem britischen Magazin “metro” äußerte sich nun Raj-Darsteller Kunal Nayyar zum Serienausgang von “The Big Bang Theory”. Und anders als viele Fans der Serie empfindet Nayyar es als gar nicht schlimm, dass Raj am Ende der Serie nicht die große Liebe treffen sollte. Vielmehr verteidigt er das Schicksal seiner Serienrolle, die ihn berühmt machte: “Ich finde es ziemlich ergreifend, dass die eine Figur, die an die wahre Liebe glaubte, sie am Ende nicht gefunden hat. Es ist wunderschön!” Nayyar möchte mit seiner Aussage darauf hinweisen, dass die Liebe – anders als die Physik, für die er und seine Serienkollegen in ihren Rollen lebten – nicht so “formelhaft” sein sollte. Eben das habe er immer so an der Serie gemocht.

Und auch wenn die Geschichte um die Nerds aus “The Big Bang Theory” auserzählt sein sollte, geht die fiktive Geschichte für Raj und seine Freunde natürlich weiter. Auf die Frage, ob Nayyar wisse, was Raj denn nun so treibe, antwortet er: “Ich weiß nicht genau, was Raj macht. Aber im Hindi gibt es das Wort masti. Er heckt also Unfug aus. Egal, wo er also gerade sein sollte: Raj macht jede Menge masti!”

