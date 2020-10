Jahresrückblick von Markus Lanz mit Schwerpunkt Corona

Mainz. Die Rückblick-Show “Markus Lanz – Das Jahr 2020” steht dieses Jahr naturgemäß ganz im Zeichen von Corona. Am 25. November sind in der ZDF-Sendung unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Virologe Prof. Hendrik Streeck zu Gast.

“Der Landrat von Heinsberg, Stephan Pusch, berichtet, wie er monatelang an vorderster Front in seinem Landkreis gegen die Pandemie kämpfte und die Politik zu mehr Hilfe aufrief”, kündigte das ZDF am Dienstag in einer Mitteilung an.

Unter anderem Chefärztin aus Heiligendamm zu Gast

Chefärztin Dr. Jördis Frommhold von der Rehaklinik in Heiligendamm berichtet bei Markus Lanz über die Behandlung von Covid-19-Patienten und über die Spätfolgen von Corona-Infektionen. Ihre Patientin Susanne Herpold ist eine der ersten Deutschen, die daran erkrankte. 13 Tage lag sie im Koma. TV-Koch und Unternehmer Tim Mälzer, der lange Zeit nicht wusste, wie er seine Mitarbeiter und seine Restaurants retten sollte, wird ebenfalls erwartet. Sänger Johannes Oerding ist auch von der Krise betroffen – seine Tournee wurde abgesagt und vorläufig auf das kommende Jahr verschoben.

