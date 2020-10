“Simpsons“ listen in neuer Folge 50 Gründe auf, Trump nicht zu wählen

Immer wieder greifen die “Simpsons” politische oder gesellschaftliche Themen auf – und sagen sie manchmal sogar voraus. In der neuen “Treehouse of Horror”-Folge der Kult-Zeichentrickserie liefern die Simpsons nun 50 Gründe, Donald Trump nicht als US-Präsidenten wiederzuwählen.

In dem Trailer für die Halloween-Folge ist zu sehen, wie Homer in eine Wahlkabine läuft und überlegt, wen er wählt. Dann kommt Lisa in die Kabine gelaufen und sagt: “Wie kannst du vergessen, was in den letzten vier Jahren passiert ist?” Dann laufen 50 Gründe über den Bildschirm, Trump nicht zu wählen.

Unter Punkten sind auch lustige Gründe

Unter den Gründen ist beispielsweise “Hat Mexikaner Vergewaltiger genannt”, “hat einen behinderten Reporter nachgeahmt” oder “hat Hongkong verloren”. Unter den Punkten sind aber auch lustige und skurrile Gründe wie “Sieht mies in einem Tennisoutfit aus” oder “Kann seine Frau nicht dazu bringen, mit ihm Händchen zu halten”.

Eine vollständige Liste der Gründe gibt es hier.

RND/hsc