Überraschende Fortsetzung: Krimiserie „Dexter“ bekommt neue Folgen

Große Freude für Fans der Krimiserie „Dexter”: Wie das amerikanische Branchenmagazin „Variety“ berichtet, ist eine Fortsetzung mit Hauptdarsteller Michael C. Hall geplant. Insgesamt zehn Folgen werde es im Rahmen einer Miniserie geben. Ersten Informationen zufolge habe der TV-Sender Showtime die Produktion der neuen Folgen in Auftrag gegeben. Auch der ehemalige „Dexter“-Produzent Clyde Phillips soll dafür wieder mit an Bord sein.

Dreharbeiten zur „Dexter“-Miniserie starten im Herbst 2021

Schauspieler Michael C. Hall verkörperte den Serienmörder Dexter Morgan in der gleichnamigen Serie über die gesamte Laufzeit von acht Staffeln. Darin versucht Dexter, sein Doppelleben als Blutanalyst der Polizei bei Tag und als heimlicher Serienmörder bei Nacht geheim zu halten. Hall hat für seine Rolle zahlreiche Auszeichnungen als bester Schauspieler erhalten, unter anderem den Satellite Award, Screen Actors Guild Award und den Golden Globe Award. Die Serie wurde darüber hinaus mehrfach für den Emmy nominiert.

Eine Fortsetzung sollte laut Vizepräsident des Senders Showtime daher nur dann gefilmt werden, wenn diese „der brillanten Originalserie gerecht wird.“ „Ich freue mich mitteilen zu können, dass Clyde Phillips und Michael C. Hall diesen kreativen Ansatz gefunden haben”, so Gary Levine laut „Variety“. „Wir können den Dreh kaum erwarten.“ Die Dreharbeiten der Miniserie sollen bereits Anfang nächsten Jahres beginnen, die Ausstrahlung ist für Herbst 2021 geplant.

RND/al