Amazon bestätigt Serien-Remake von “Ich weiß, was du letzten Sommer getan”

Die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Amazon Studios hat ein Remake der neuen Horrorserie basierend auf dem schaurigen Klassiker “Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast” bestellt. Produzieren wird die Serie die Firma Sony Pictures Television. In mehr als 240 Ländern wird die Neuauflage für Amazon-Prime-Mitlgieder verfügbar sein, so ein Sprecher von Amazon.

Die moderne Version des 1997 erschienenen gleichnamigen Horrorfilms erzähle die Geschichte neu und in Serie, heißt es seitens des Unternehmens. In einer Stadt voller Geheimnisse werde eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt.

Genau ein Jahr nachdem Sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten. Film und Serie basieren auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973.

RND/lmw