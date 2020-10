Bachelorette Melissa datet im TV einen Kumpel ihres Ex-Freundes

Am Ende steht Melissa vor der Entscheidung, ob sie ihn trotzdem kennenlernen will.

Die Ex eines Freundes daten? Für viele Männer ein absolutes Tabu. Bei der „Bachelorette“ kam es in der ersten Folge aber genau zu so einer Situation – allerdings ungewollt. Kandidat Leander Sacher hatte sich für die Sendung beworben, ohne zu wissen, dass Melissa Damilia die neue Rosendame und gleichzeitig die Ex seines Kumpels Richard ist.

Persönlich wollen die beiden sich zuvor nicht begegnet sein, wie sie in der Sendung sagen – unangenehm ist die Situation trotzdem. Noch in der ersten Nacht der Rosen nutzt der Anwärter seine Chance und sucht das Gespräch mit der Bachelorette. Sie einigen sich, darüber hinwegzu sehen und sich näher kennenzulernen.

Die Bachelorette äußert, dass sie den Kandidaten sehr attraktiv findet. Selbst versucht sie sich in die Situation ihres Ex-Freundes hineinzuversetzen und erzählt auf Instagram: „Ich würde das unterstützen, wenn meine Freundin glücklich ist. Also mir ist das Wohl meiner Freunde sehr wichtig und wenn sie damit glücklich ist, warum nicht?“

Ex-Freund nimmt Kandidaten in den Schutz

Ihr Ex-Freund erzählt RTL, dass er bereits von Freunden erfahren hatte, dass Leander an der Show teilnimmt. Der 24-Jährige ist seinem Freund nicht böse: „Letzten Endes muss ich Leander bisschen in Schutz nehmen, weil er ja nicht wissen kann, dass Melissa da steht“, sagt er. Außerdem könne er prinzipiell nur Gutes von dem Teilnehmer sagen.

Richard Hinze und Melissa Damilia waren bis März miteinander liiert. Seitdem ist die 25-Jährige Single. Richard hingegen ist inzwischen wieder glücklich vergeben.

