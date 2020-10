„The Masked Singer“: Das sind alle zehn Masken der neuen Staffel

Am nächsten Dienstag geht die erfolgreiche Musikrateshow „The Masked Singer“ (Pro7) in die dritte Runde. Doch bereits an diesem Donnerstagabend enthüllte der TV-Sender aus München alle zehn Masken, die zum Einsatz kommen werden. Bereits bekannt waren Nilpferd, Frosch, Biene, Alien und Skelett.

Neu hinzu kommen noch Alpaka, Katze, Erdmännchen, Anubis und Hummer. Apropos neu: In der dritten Staffel gibt es mit Moderatorin Sonja Zietlow und Comedian Bülent Ceylan ein komplett neues Rateduo. Das ist insofern bemerkenswert, als beide bereits in der ersten (Bülent als Engel) und zweiten Staffel (Sonja als Hase) als Kandidaten bei „The Masked Singer“ auf der Bühne standen.

Moderiert wird die Show wie gehabt von Matthias Opdenhövel. Der kündigte einen „überragenden Cast“ an prominenten Kandidaten an: „Das sage ich vor fast jeder Staffel. Aber dieses Mal sage ich es mit drei Ausrufezeichen“, erklärte er am Donnerstag.

Von Thomas Kielhorn/RND