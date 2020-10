Berlin. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer startet einen Podcast. In „1,5 Grad“ geht es um Auswirkungen und Lösungsansätze der weltweiten Klimakrise, wie Spotify am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Podcast soll ab dem 10. November verfügbar sein.

Die 24 Jahre alte Neubauer ist vielen bekannt durch die Proteste der Klimabewegung Fridays for Future.

dpa