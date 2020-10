Nach „The Masked Singer“: In den USA kommt „The Masked Dancer“

Die Musikrateshow „The Masked Singer“, bei der Promis in aufwendigen Kostümen vor einer Jury singen, ist auch in den USA ein riesiger Erfolg. Dort wird jetzt bereits an einem Spin-off gearbeitet – statt zu singen, schwingen die kostümierten Promis allerdings das Tanzbein. Der – wenig überraschende – Name: „The Masked Dancer“. Premiere soll im Dezember beim Sender Fox sein, moderiert wird die Show von Craig Robinson, bekannt aus der Sitcom „Ghosted“.

Ein für amerikanische „The Masked Singer“-Fans bekanntes Gesicht sitzt bei „The Masked Dancer“ in der Jury: Komiker Ken Jeong („The Hangover“). Neben ihm nehmen Choreografin und Sängerin Paula Abdul, der Schauspieler Brian Austin Green, selbst als Kandidat bei der ersten Staffel von „The Masked Singer“ dabei gewesen, und Schauspielerin und Sängerin Ashley Tisdale Platz. Ergänzt wird das Quartett in jeder Folge durch einen Gastjuror.

Laut dem Branchenblatt „Variety“ haben die Dreharbeiten bereits begonnen.

RND/seb