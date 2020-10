Das Erste, ZDF und RTL: Millionen Zuschauer sehen Corona-Sondersendungen

Berlin. TV-Sender haben zu den neuen Corona-Einschränkungen in Deutschland am Mittwochabend Sondersendungen gezeigt und damit ein großes Publikum erreicht. Das Erste zog um 20.15 Uhr 6,45 Millionen Zuschauer (19,8 Prozent) an. Zeitgleich schauten 2,87 Millionen (8,8 Prozent) auf dem Privatsender RTL eine Sondersendung. Das ZDF legte um 19.30 Uhr vor mit 4,12 Millionen (13,6 Prozent).

1,3 Millionen Zuschauer verfolgen „The Taste“-Finale

Abseits der eingeschobenen Spezialsendungen sicherte sich das ZDF zur besten Sendezeit den Quotensieg. Um 20.15 Uhr sahen 4,72 Millionen (15,4 Prozent) die Quizshow „Da kommst Du nie drauf!“. Dahinter lag das Erste mit dem Thriller „Exit“ – dafür interessierten sich 2,44 Millionen (8,3 Prozent).

RTL erreichte mit der Kuppelshow „Die Bachelorette“ 1,92 Millionen (6,6 Prozent). Mit dem Thriller „Ronin“ auf Kabel eins verbrachten 1,4 Millionen (4,9 Prozent) den Abend. ProSieben setzte auf die US-Krankenhausserie „Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte“ und verbuchte 1,33 Millionen (4,2 Prozent). Das Finale der achten Staffel der Kochshow „The Taste“ auf Sat.1 verfolgten 1,3 Millionen (5,2 Prozent).

Vox zeigte die Krankenhausserie „The Good Doctor“ – 1,07 Millionen (3,4 Prozent) schauten zu. RTLII erreichte mit der Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ 760.000 Zuschauer (2,4 Prozent).

RND/dpa