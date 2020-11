„Finden das alle ein bisschen verstrahlt“: Ex-RTL-Moderatorin scheitert beim „Supertalent“

Immer wieder gibt es beim RTL-„Supertalent“ kuriose Auftritte. In der Ausgabe am Samstagabend legte die ehemalige Moderatorin Ilona Schulz-Baumgart (57) einen solchen hin. Sie versuchte mit Energien Menschen mit Emotionen aufzufüllen, die sie in dem Moment benötigen, erklärte sie vor der Kamera.

„So was wird mir durch das Universum diktiert. Das bekomme ich schriftlich auf drei bis vier DIN-A4-Seiten. Das denke ich mir nicht aus“, betonte sie. Doch ihr Vorhaben klappte nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatte.

„Irgend so ein Psycho-Zeug“

„Ich war in meinem früheren Leben eine RTL-Moderatorin der allerersten Stunde in Luxemburg“, sagte Schulz-Baumgart vor ihrem Auftritt. Außerdem arbeitete sie für die ARD und Radio Bremen und ist jetzt als Mental-Coach aktiv. Die Erfahrung hat ihr allerdings nicht dabei geholfen, die Jury von sich zu überzeugen.

Jury-Mitglied Evelyn Burdecki (32) sollte eine Fingerübung machen, während die Kandidatin ihr Energie übertragen wollte. „Ich merke nur Schatten", sagte die Blondine. Auch bei ihren Kollegen kam der Auftritt von Schulz-Baumgart nicht an. „Ich glaube, das funktioniert heute nicht“, meinte Comedian Chris Tall (29). Jury-Legende Dieter Bohlen (66) reagierte wie immer ziemlich forsch: „Das ist doch irgend so ein Psycho-Zeug. Wir finden das alle ein bisschen verstrahlt.“ Die 57-Jährige musste die Bühne mit viermal „Nein“ wieder verlassen.

Dass die Energieübertragung auf der Bühne nicht funktionierte, habe an den Kameras gelegen. „Es muss mit den Strahlen hier zu tun haben“, erklärte sie nach ihrem Auftritt.

RND/nis