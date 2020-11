“Fakten und Bildung alleine reichen nicht” – Luisa Neubauer geht unter die Podcaster

Berlin. Klimaaktivistin Luisa startet an diesem Dienstag ihren Podcast. In “1,5 Grad” geht es nach ihrer Aussage um Auswirkungen und Lösungsansätze der weltweiten Klimakrise. Zwölf Folgen sind bei Spotify geplant. Ein Honorar erhält Neubauer nach eigenen Angaben nicht.

Luisa Neubauer, Sie sind omnipräsent in den deutschen Medien – warum kommt jetzt ein Podcast hinzu?

Es gibt bisher keinen deutschsprachigen Klimapodcast, in dem Geschichten vom Wandel erzählt werden - darauf habe ich lange gewartet und ehrlich auch gehofft, dass es ein anderer macht. Aber es kam niemand.

Alles muss man selber machen…

Ja, ein bisschen fühlt es sich so an. Aber ich habe auch sehr große Lust darauf. Ich liebe Podcasts, höre viele davon. Ich finde, mit der Stimme lässt sich so viel ausdrücken, es lässt sich so toll emotional, ärgerlich, aber auch nahbar werden.

Worum wird es in dem Podcast gehen?

Grundsätzlich um das Ende der Klimakrise, und um die Menschen, die das möglich machen. In einer Pilotfolge nimmt mich Youtuber Rezo mit zur Braunkohlegrube im Rheinland. Zusammen gehen wir dann zu einer Dorfbewohnerin aus dem Braunkohlegebiet. Das ist für mich das große Potenzial bei diesem Podcast, dass auch Leute zu Wort kommen können, die sonst nicht auf Spotify zu hören sind. Die erste Folge fängt mit Jane Fonda an, die in den USA für Klimaschutz kämpft und von der in Deutschland viel zu selten etwas zu hören ist. Dann spreche ich den Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf.

Mit dem werden Sie sich in vielen Punkten einig sein – er unterstützt schließlich “Fridays for Future”. Kann das ein spannendes Gespräch werden?

Es geht mir in dem Podcast nicht darum, kategorisch zu streiten. Ich möchte bei dem Gespräch mit Stefan Rahmstorf nicht ausarbeiten, an welchen Punkten wir uns uneinig sind. Ich will zeigen, welche Art von Krise die Klimakrise ist. Es soll darum gehen, sie in ihrer Komplexität zu durchdringen, damit die Hörerinnen und Hörer ein Aha-Erlebnis haben und das Überwältigungsgefühl anlässlich der Dimension der Krise in den Hintergrund rückt. Wir besprechen den Zustand der Welt. Wir reden von einer omnipräsenten, alles beeinflussenden Krise. Das Gespräch mit Stefan Rahmstorf legt die Grundlagen. Und danach geht es mir darum, die Diskussion über die Krise herauszuholen aus der Ecke von Wissenschaftlern und Aktivisten und sie zu den Leuten zu tragen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen.

Der Klimapodcast auf Spotify

Wie soll das genau aussehen?

Ich möchte uns als Menschen, die sich vielleicht ohnmächtig fühlen angesichts der Größe der Krise, zusammenbringen. Ich will konstruktiv und natürlich faktenbasiert aufklären, im besten Falle inspirieren, ansprechen. Fakten und Bildung alleine reichen nicht. Sondern wir brauchen eine Antwort auf die Frage: Welche Rolle spielen wir in der Klimakrise? Das geht nicht ohne Geschichten, also will ich Geschichten erzählen. Die Leitfrage ist: Was macht die Klimakrise mit uns - und: Was können wir aus ihr machen?

Von Jan Sternberg/RND