Februar auf Amazon Prime: Diese Serien und Filme sind jetzt neu

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Streamingdienste wie Amazon Prime Video sorgen jeden Monat für reichlich Abwechslung. Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme in diesem Monat anlaufen, und geben einen Überblick über die Highlights, die Sie nicht verpassen dürfen.

Neu auf Amazon Prime Video: Highlights im Februar 2021

Für jeden Monat veröffentlicht Amazon Prime Video eine Liste an Highlights, die bald erscheinen. Darunter beliebte Serienformate, die mit einer neuen Staffel an den Start gehen, komplett neue Serien, die erstmals anlaufen, sowie eigene Filmproduktionen oder große Blockbuster.

In diesem Monat nimmt Amazon Prime Video „Spider-Man 3″ mit ins Angebot auf. In dem dritten Film der Trilogie unter Regie von Sam Raimi schlüpfte Tobey Maguire ein letztes Mal in die Rolle der „friendly neighborhood spider“. Am 19. Februar startet „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ auf Amazon Prime Video. Die deutsche Fernsehserie ist eine moderne Adaption des gleichnamigen Bestsellers über das Leben der Christiane F. Ein Highlight hebt sich Amazon Prime Video bis zum Monatsende auf: Am 28. Februar startet die sechste Staffeln von „The Flash“. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten im März 2020 vorzeitig beendet werden. Staffel sechs umfasst daher nur 19 statt der geplanten 22 Folgen.

Alle Februar-Highlights im Überblick

Amazon Prime im Februar: Alle neuen Serien und Staffeln ab 01.02.2021

Monatlich gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Serien oder Staffeln an den Start. Dazu gehören sowohl die sogenannten Amazon Originals, also Eigenproduktionen des Video-on-Demand-Anbieters, als auch zahlreiche andere Serienformate. Was in diesem Monat neu hinzukommt, und ab welchem Tag die jeweilige Serie abrufbar ist, listen wir hier auf:

Ab 1. Februar auf Amazon Prime:

Spider-Man 3 The Royals, Staffel 1-4

Ab 7. Februar auf Amazon Prime:

The Head, Staffel 1

Ab 8. Februar auf Amazon Prime:

Soulmates, Staffel 1

Ab 12. Februar auf Amazon Prime:

The Family Man, Staffel 2

Ab 17. Februar auf Amazon Prime:

DC‘s Legends of Tomorrow, Staffel 5

Ab 19. Februar auf Amazon Prime:

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Staffel 1 El Internado, Staffel 1

Ab 24. Februar auf Amazon Prime:

Shameless, Staffel 10

Ab 28. Februar auf Amazon Prime:

The Flash, Staffel 6 Pennyworth, Staffel 2

Amazon Prime im Februar: Alle neuen Filme

Ab 1. Februar auf Amazon Prime:

Brautalarm Spider-Man 3 Dreamgirls Mein Blind Date mit dem Leben Jungfrau (40), männlich, sucht... Lone Survivor

Ab 5. Februar auf Amazon Prime:

Bliss Der Kaufhaus Cop 2

Ab 6. Februar auf Amazon Prime:

Coyote Ugly Wir Beide

Ab 8. Februar auf Amazon Prime:

Monuments Men Im Netz der Gewalt Zu weit weg

Ab 9. Februar auf Amazon Prime:

Der Soldat James Ryan Ma

Ab 10. Februar auf Amazon Prime:

Grease Johnny English: Jetzt erst recht

Ab 11. Februar auf Amazon Prime:

Battleship Magic Mike

Ab 12. Februar auf Amazon Prime:

Songbird The Map of Tiny Perfect Things Transformers Transformers - Die Rache Transformers 3 Transformers: Ära des Untergangs

Ab 14. Februar auf Amazon Prime:

Robert The Bruce - König von Schottland Schlussmacher

Ab 15. Februar auf Amazon Prime:

A Billion Stars - Im Universum ist man nicht allein Jack Reacher

Ab 18. Februar auf Amazon Prime:

Hacksaw Ridge

Ab 19. Februar auf Amazon Prime:

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo (Doku) T2 - Trainspotting

Ab 22. Februar auf Amazon Prime:

Code Ava - Trained To Kill Der große Trip - Wild

Ab 23. Februar auf Amazon Prime:

Der Sternwanderer

Ab 24. Februar auf Amazon Prime:

Little The Dead Don’t Die

Ab 26. Februar auf Amazon Prime:

World War Z

Ab 28. Februar auf Amazon Prime:

Enemy Lines The 2nd - Im Fadenkreuz der Söldner The Kid - Der Pfad des Gesetzlosen

RND/do