Carmen Nebel, Sissi und „The Masked Singer“: Das TV-Programm an Weihnachten im Überblick

Berlin. Carmen Nebel, der allein zurück gelassene Kevin, Sissi, Aschenbrödel, ein Revival des beliebten Fernsehklassikers „Dalli Dalli“, der „Tatort“ mit Udo Lindenberg und maskierte Stars, die Weihnachtsklassiker neu interpretieren – die Fernsehsender erfüllen an den Feiertagen viele Wünsche und Erwartungen. Neben Klassikern sind auch ein paar Erstausstrahlungen im Programm. Ein Überblick über die Höhepunkte der großen deutschen TV-Sender zu Weihnachten 2021:

Das Fernsehprogamm am 24. Dezember

Heiligabend gilt als der publikumsschwächste Fernsehtag des Jahres, dafür ist er reich an Ritualen:

Der 30 Jahre alte Film „Kevin – Allein zu Haus“ läuft bei Sat.1 wieder um 20.15 Uhr – schon zum achten Mal in Folge auf diesem Sendeplatz. Wieder verreist die Familie McCallister in die Weihnachtsferien nach Paris und vergisst Nesthäkchen Kevin (Macaulay Culkin), der sich gegen Einbrecher wehren muss. Danach geht es märchenhaft weiter: In „Das Wunder von Manhattan“ (22.25 Uhr bei Sat.1) muss der Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle (Richard Attenborough) beweisen, dass er der einzig wahre Santa Claus ist. Das Erste zeigt zur besten Sendezeit die legendäre Royalromanze „Sissi“ mit Romy Schneider und im Anschluss Heinz Rühmann im Schulkomödienklassiker „Die Feuerzangenbowle“ aus dem Jahr 1944. Ein Klassiker für Kinder und Nostalgiker läuft um bereits 12.10 Uhr im Ersten: Der im Jahr 1973 in der CSSR und DDR produzierte Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Wiederholt wird der Film am ersten Feiertag um 9.55 Uhr. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr zeigt den Film an Heiligabend der WDR. Traditionell geht es auch im ZDF-Programm zu: Um 18 Uhr läuft zum 27. Mal das Festkonzert „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“, diesmal aufgezeichnet in in der Kirche St. Peter und Paul in Dieburg. Moderator ist Johannes B. Kerner, Singer-Songwriter Clueso und Schauspieler Hannes Jaenicke gestalten die Feierstunde. Wie (fast) in jedem Jahr seit 2012 läuft hier am 24. Dezember zur besten Sendezeit „Heiligabend mit Carmen Nebel“ – nur 2018 wurde pausiert. Diesmal erwartet die Moderatorin unter anderem Patrick Lindner, Peter Kraus, Stefan Mross, Matze Knop, Andrea Berg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und Maite Kelly. Im Anschluss (22.30) gibt es im ZDF „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“. Der Startenor singt in der Kirche St. Nikolaus von Oberndorf bei Salzburg, also dem Ort, an dem 1818 zum ersten Mal „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklang, seine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder. RTL zeigt ab 20.15 Uhr „Snow White & the Huntsman“ mit Charlize Theron und Kristen Stewart aus 2012 und im Anschluss ab 22.35 Uhr „Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte“ aus dem Jahr 2010. Auf Pro Sieben laufen die ersten beiden Teile der Fantasy-Saga: ab 16.40 Uhr „Der Herr der Ringe – Die Gefährten“ und ab 20.15 Uhr „Der Herr der Ringe – Die zwei Türme“. Vox zeigt zur Prime Time „Sister Act – Eine himmlische Karriere“ mit Whoopi Goldberg aus dem Jahr 1992 und im Anschluss um 22.15 Uhr die Fortsetzung „Sister Act 2 – In göttlicher Mission“ von 1993. RTL II füllt den heiligen Abend mit Sylvester Stallone: Die „Rambo“-Teile eins bis drei laufen ab 20.15 Uhr auf dem Sender.

Das Fernsehprogramm am 25. Dezember

Hach, was wäre Weihnachten ohne „Sissi“? Nach der Ausstrahlung an Heiligabend verlieben sich Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) und Elisabeth alias Sissi (Romy Schneider) auch wieder nachmittags im Ersten: „Sissi“ läuft am ersten Feiertag ab 15.25 Uhr, der zweite Teil („Sissi, die junge Kaiserin“) danach ab 17.10 Uhr. Um 19 Uhr stimmt Roland Kaiser in „Weihnachtszeit“ 15 Christmas-Songs an. Um 20.10 Uhr strahlt die ARD die „Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten“ aus – die ist im ZDF schon um 19.08 Uhr zu sehen – und zur besten Sendezeit läuft der Krimi „Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!“. Ganz unfestlich wird darin ein Weihnachtsmann erschossen. Mittags um 12 Uhr ist im ZDF „Urbi et Orbi“ zu sehen, der Weihnachtssegen des Papstes aus Rom. Am Nachmittag kommen dann auch „Traumschiff“-Fans auf ihre Kosten, das Zweite zeigt ab 12.50 Uhr zwei alte Folgen. Zur Primetime am Abend ist dann „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“ das zentrale Weihnachtsereignis im ZDF (20.15 Uhr). Bereits im Mai waren 5,95 Millionen Zuschauer der Meinung: „Das war spitze!“, jetzt legt Johannes B. Kerner den TV-Spielshow-Klassiker auch an Weihnachten neu auf. In der Jury sitzen Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, zu den Rategästen zählen Annette Frier, Michael Herbig, Bastian Pastewka, Hans Sigl, Joachim Llambi, Rick Kavanian und Eckart von Hirschhausen. Bei Sat.1 ist ab 20.15 Uhr „Kevin – Allein in New York“: Weil ihn die Familie wieder abhängt, trifft er in Manhattan seine alten Verfolger wieder. Ein paar Sekunden ist in diesem Film auch Donald Trump zu sehen. Nach Kevin läuft ab 22.45 Uhr die Fantasykomödie „Die Geister, die ich rief ...“ mit Bill Murray. Pro Sieben zeigt zur besten Sendezeit „Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“ von 2018 und ab 23 Uhr den Actionkracher „John Wick“ mit Keanu Reeves aus dem Jahr 2014. Hollywood-Hits im Doppelpack gibt es bei Vox: um 20.15 Uhr zunächst die 1990er-Kult-Romanze „Pretty Woman“ mit Julia Roberts und Richard Gere, um 22.40 Uhr „The Wolf of Wall Street“ mit Leonardo DiCaprio aus 2013. RTL hat am Nachmittag zwei Hits für die ganze Familie im Programm: Ab 14.50 Uhr läuft „Ratatouille“ aus 2007 und dann ab 17 Uhr der Disney-Klassiker „Der König der Löwen“ von 1994. Der besten Sendezeit versucht „Der Grinch“, allen das Weihnachtsfest zu verderben, und um 21.50 Uhr wird es abenteuerlich mit „Jumanji: Willkommen im Dschungel“. Bei RTL II laufen ab 20.15 Uhr die Horrorkomödien „Scary Movie“ und „Scary Movie 3“. ZDFneo zeigt um 20.15 Uhr „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ mit Renée Zellweger und im Anschluss „Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns“.

Das Fernsehprogramm am 26. Dezember

Kein Sonntag ohne „Tatort“, das gilt auch an Weihnachten: Die ARD zeigt um 20.15 Uhr den Krimi „Tatort: Alles kommt zurück“, neben Maria Furtwängler ist auch Sänger Udo Lindenberg zu sehen. Passend dazu läuft um 23.25 Uhr die Doku „Udo Lindenberg – Keine Panik und immer mittendrin“. Konkurrenz bekommt der „Tatort“ zur besten Sendezeit gleichfalls traditionell von der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“, das an Weihnachten erneut mit Florian Silbereisen als Kapitän ablegt. Diesmal geht es nach Stockholm. Familientauglich ist auch das Programm bei RTL: Um 20.15 Uhr läuft der Animationsfilm „Pets 2″ aus 2019, danach ab 21.50 Uhr erneut „Der Grinch“. Ein kleines Trostpflaster für Fans von Helene Fischer, deren Weihnachtsshow in diesem Jahr ausfällt, hat RTL ebenfalls im Programm: Bereits ab 19.05 Uhr ist die Doku „Absolut Helene Fischer“ zu sehen. Märchenhaft wird es am zweiten Feiertag bei Sat., dort läuft um 20.15 Uhr „Der Nussknacker und die vier Reiche“ aus dem Jahr 2018 und um 22.10 Uhr „Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen“ von 2012. Eine Weihnachtsüberraschung hat Pro Sieben für Fans der Musikrateshow „The Masked Singer“: Um 20.15 Uhr läuft „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ – mit drei neuen Masken, darunter drei Stars, die Weihnachtsklassiker interpretieren, und drei Prominenten im Rateteam. Anschließend kommen NFL-Fans auf ihre Kosten. RTL II hat um 20.15 Uhr das Fantasy-Gefängnisdrama „The Green Mile“ mit Tom Hanks im Programm. Auf Kabel eins läuft ab 20.15 Uhr die Kultkomödie „Die Glücksritter“ mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd aus dem Jahr 1983 und anschließend „Beverly Hills Cop – Ich lös‘ den Fall auf jeden Fall“ mit Eddie Murray.

RND/seb