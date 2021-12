Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten 2021: Sendetermine und Livestream

Seit 1970 wendet sich der amtierende Bundespräsident Deutschlands in einer Rede zu Weihnachten an die Bevölkerung. Aufgezeichnet wird die Ansprache in der Regel am ersten Weihnachtstag im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten.

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten in TV und Livestream

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird jedes Jahr in der ARD und im ZDF ausgestrahlt, das sind die Sendetermine in diesem Jahr:

25. Dezember 2021, 19.08 Uhr, ZDF (auch im Livestream der ZDF-Mediathek) 25. Dezember 2021, 20.10 Uhr, Das Erste (auch im Livestream der ARD-Mediathek)

Weihnachtsansprache 2021 als Wiederholung sehen

Haben Sie die Ausstrahlung verpasst, können Sie die Rede des Bundespräsidenten über die Mediatheken der ARD oder des ZDF auch im Nachhinein aufrufen.

Frank-Walter Steinmeier bewirbt sich um zweite Amtszeit

Frank-Walter Steinmeier wurde am 12. Februar 2017 zum zwölften Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Im Mai 2021 kündigte er an, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben.

Die Wahl zum neuen Bundespräsidenten findet am 13. Februar 2022 statt. Gewählt wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung. Diese besteht aus den Abgeordneten des Bundestages und Mitgliedern, die von den Parlamenten der Länder entsendet werden. Dabei dürfen auch von Parteien nominierte Prominente abstimmen. Bei der nächsten Bundespräsidentenwahl sind das unter anderen der TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der Pianist Igor Levit und der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka.

