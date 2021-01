Ross Antony steigt bei „Rote Rosen“ ein: „Freue mich riesig“

Prominenter Neuzugang bei der ARD-Telenovela „Rote Rosen“: Ross Antony ist ab Folge 3296 in einer Gastrolle in sechs Episoden dabei. Der Sänger werde voraussichtlich ab Mitte März 2021 zu sehen sein, teilte Das Erste mit.

„Ich freue mich riesig darauf und lerne schon fleißig meine Texte! Deutsche Texte zu lernen, ist immer noch eine Herausforderung“, so Antony.

Ross Antony war von 2001 bis zur Auflösung 2006 Mitglied der Band Bro’Sis. 2013 begann er eine Solokarriere als Schlagersänger. Parallel dazu ist Antony als Moderator in Musiksendungen, Jurymitglied in Castingshows und als Schauspieler engagiert. So übernahm er Episodenrollen in „Unter uns“, „GZSZ“ oder dem Film „Märchen aus 1001 Nacht: Der kleine Muck“.

RND/seb