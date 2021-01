Sportliches Duell: Kevin Großkreutz tritt bei „Schlag den Star“ gegen Pascal Hens an

Köln. Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat in den vergangenen Jahren nicht mehr allzu viele große Spiele gemacht - nun versucht er es abseits des Fußballplatzes. Der 32-Jährige tritt am Samstag (6. Februar, 20.15 Uhr) in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ an, wie der Sender ankündigte. Sein Gegner wird dort Pascal Hens (40) sein - ebenfalls Weltmeister, aber im Handball.

Großkreutz gab sich vor dem Duell verhältnismäßig großspurig: „Handball spielt der auch nur, weil er für Basketball einen Zentimeter zu klein war. Der Pommes wird heute aufgespießt!“, ließ er sich von ProSieben zitieren. „Pommes“ ist der Spitzname von Hens.

In der Show müssen die Kontrahenten in bis zu 15 Runden in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Großkreutz hatte zuletzt für den Drittligisten KFC Uerdingen gespielt, seine Zeit dort endete im Streit und mit einer fristlosen Kündigung. Seine erfolgreichsten Jahre hatte der Fußballer bei Borussia Dortmund. 2011 und 2012 wurde er deutscher Meister, 2012 zusätzlich Pokalsieger. 2014 gehörte er zum Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien. Ohne Einsatz wurde er Weltmeister.

RND/dpa