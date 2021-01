Auch 2021 wird es keinen Til-Schweiger-„Tatort“ geben

Anfang des Jahres 2020 war Til Schweiger zuletzt in einem „Tatort“ zu sehen, in der Folge „Tschill Out“. Seitdem hat er nicht mehr in der Krimireihe ermittelt. Und das bleibt offenbar auch vorerst so. Denn auch in diesem Jahr wird keine neue Folge mit Schweiger ausgestrahlt, wie der NDR der „Bild“ bestätigt. „Für 2021 sind Dreharbeiten derzeit nicht geplant“, heißt es demnach von Sendersprecher Ralf Pleßmann. Der Grund dafür sei die Corona-Pandemie.

„Die Pandemie hat die Planungen für einen neuen Tatort aus Hamburg zurückgeworfen“, wird Pleßmann weiter von der Zeitung zitiert. Schweiger nimmt Fans die Sorge eines baldigen Ausstiegs. Der „Bild“ sagt er: „Ich kann dazu nur sagen, dass der NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber und die Produzentin vom letzten ‚Tatort‘, Iris Kiefer, zusammen einen Termin mit mit machen wollen – um zu überlegen, was wir als Nächstes machen.“

RND/hsc