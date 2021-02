„Germany‘s Next Topmodel“: Das erwartet Zuschauer in Staffel 16

Hannover/Unterföhring. In der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ macht sich Heidi Klum auf die Suche „nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat“ und „sich wie ein Chamäleon verwandeln kann“, dabei „aber immer noch authentisch bleibt“. Hohe Erwartungshaltung bei Modelmama Heidi also. Welches Nachwuchstalent wird den Weltstar am Ende überzeugen? Was Zuschauer in „GNTM“-Staffel 16 erwartet – ein Überblick:

Sendetermine: Wann startet die neue „GNTM“-Staffel?

Los geht es mit Staffel 16 am Donnerstag, 4. Februar 2021, wie gewohnt um 20.15 Uhr auf Pro7. Und auch sonst bleibt alles beim Alten: Eine neue Folge „GNTM“ läuft immer donnerstags zur Primetime auf Pro7. Insgesamt umfasst die neue Staffel 17 Folgen. Die nächsten Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1: 04.02.2021, 20.15 Uhr, Pro7 Folge 2: 11.02.2021, 20.15 Uhr, Pro7 Folge 3: 18.02.2021, 20.15 Uhr, Pro7 Folge 4: 25.02.2021, 20.15 Uhr, Pro7

„GNTM“ 2021: Was passiert in Folge 1?

Staffel 16 beginnt mit einer Überraschung für die Kandidatinnen: Heidi Klum begrüßt ihre Nachwuchsmodels in der deutschen Modemetropole Berlin mit einer glamourösen Fashionshow. Als Gastjuror ist der französische Designer Manfred Thierry Mugler dabei. Der stattet die Topmodelanwärterinnen mit seiner Kollektion aus und unterstützt Heidi bei ihrer Entscheidung.

Wo kann ich „Germany‘s Next Topmodel“ im Livestream sehen?

Wer kein Fernsehen schaut, kann „GNTM“ auch online über einen entsprechenden Livestream auf Pro7 verfolgen. Dafür ist jedoch eine Registrierung beim Anmeldeservice des Senders erforderlich. Die Anmeldung bei 7Pass und Nutzung der Medienangebote ist kostenlos.

Was ist neu bei „Germany‘s Next Topmodel“ 2021?

Für die 16. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ haben sich die Produzenten der Show für einen neuen Look entschieden. Neben neuen Farben und einer neuen Bildsprache hat sich auch das altbekannte Logo verändert.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Dreharbeiten zur 16. Staffel in diesem Jahr in Berlin unter besonderen Schutzvorkehrungen statt. So gilt am Set eine allgemeine Maskenpflicht, bei den Mitarbeitern ist tägliches Fiebermessen angesagt. Zudem mussten sich alle Kandidatinnen vor Drehbeginn in Quarantäne begeben.

„GNTM“ 2021: Wer sitzt in der Jury?

Seit Staffel 14 bewerten nicht mehr feste Juroren, sondern wöchentlich wechselnde Experten aus der Modewelt die Laufstegperformance der Kandidatinnen. Mit dabei sind diesmal unter anderen der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler, Komiker Otto Waalkes und Designer Wolfgang Joop.

„GNTM“ 2021: Kandidatinnen in Staffel 16

Zu Beginn der neuen Staffel treten 31 Nachwuchstalente an, um Deutschland und Heidi Klum von sich zu überzeugen. Doch nur eine wird am Ende „Germany’s Next Topmodel“ 2021. Das sind alle Kandidatinnen in Staffel 16:

Alex (23), Studentin aus Köln Alexandra (21), Model aus Köln Alysha (19), Abiturientin aus Berlin Amina (21), Studentin aus Berlin Ana (20), Studentin aus Neu-Ulm Ashley (22), Studentin aus München Chanel (20), angehende Erzieherin aus Oer-Erkenschwick Dascha (20) aus Solingen Elisa (20), Schülerin aus Dortmund Franziska (24), Studentin aus Nürnberg Jasmine (21), Studentin aus Wien Larissa (22), Schülerin aus Achim (bei Bremen) Lena (21), Studentin aus Main-Spessart Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück Linda (20), Auszubildende aus Niederelbert (bei Montabaur) Luca (19), Schülerin aus Bitterfeld-Wolfen Mareike (25), Studentin aus Halle (Saale) Maria (21), Buchbinderin aus Flensburg Maria-Sophie (19), Auszubildende aus Konstanz Mira (19), Studentin aus Bordesholm (Schleswig-Holstein) Miriam (24), Petite-Model aus Berlin Nana (19), Leichtathletik-Trainerin aus Hamburg Ricarda (21), Studentin aus Pinneberg (bei Hamburg) Romina (21), Freiberuflerin aus Köln Romy (19), Schülerin aus Görlitz Samantha (20) aus Hamburg Sara (20), Studentin aus Aichtal (bei Stuttgart) Sarah (22), Kosmetik-Kundenberaterin aus Kaiserslautern Soulin (20), Schülerin aus Hamburg Vanessa (21), Studentin aus München Yasmin (19), Versicherungskauffrau aus Braunschweig

RND/pf