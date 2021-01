ZDF-„heute-show“ sorgt mit Holocaust-Tweet für Kritik

Die Redaktion der ZDF-Satiresendung „heute-show“ hat mit einem Tweet zum Holocaust-Gedenktag für Kritik gesorgt. „Dinge, die man mal vergessen kann: Milch, Butter, Mehl. Dinge, die man nie vergessen darf: den Holocaust“, hieß es in dem am Mittwochmorgen veröffentlichten Tweet, gefolgt von den Hashtags #WeRemember und #HolocaustGedenktag. Stunden später löschte die „heute-show“-Redaktion den Tweet schließlich wieder.

Da war die Kritik aber bereits groß, viele Twitter-Nutzer fanden den Versuch, das Gedenken an den Holocaust auf humoristische Art aufzugreifen, völlig unpassend. „Wenn man aus allem einen unkreativen Witz machen muss, dann sollte man am 27. Januar vielleicht lieber gar nichts twittern“, kommentierte jemand. Andere fanden den Tweet „respektlos“ und „geschmacklos“.

Am Mittwochabend reagierte die „heute-show“-Redaktion schließlich auf die Kritik und löschte den Tweet. „Die Absicht unseres heutigen Tweets zum Gedenktag war erkennbar gut gemeint, die Umsetzung für manche Menschen leider missverständlich. Deswegen haben wir ihn gelöscht“, schrieb die „heute-show“ bei Twitter.

Am Holocaust-Gedenktag wird weltweit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz. Das Lager steht symbolhaft für den NS-Völkermord an Millionen Menschen. Seit 1996 wird auf Anregung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog an diesem Tag in Deutschland der Opfer gedacht.

