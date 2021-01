Julia-Niharika Sen: Darum hätte sie ihre erste 20-Uhr-„Tagesschau“ fast verpasst

Die gebürtige Kielerin Julia-Niharika Sen (53) hat am 11. Januar zum ersten Mal die 20-Uhr-„Tagesschau“ präsentiert, nur eine Woche vorher hatte sie noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ihr musste ein entzündeter Weisheitszahn gezogen werden, „das hat mir schon ein paar Sorgen bereitet. Aber zum Glück ist alles sehr schnell verheilt“, sagte Sen den „Kieler Nachrichten“.

Das erste Mal um 20 Uhr die Tagesschau zu präsentieren, sei „schon aufregend“ gewesen, sagte Sen der Zeitung. „Aber in dem Moment, wenn es losgeht mit einer Livesendung, hoffe ich auf eine gewisse innerliche Ruhe.“ Gelassenheit und Konzentration seien in so einer Situation aber alles andere als einfach. „Ein bestimmtes Ritual habe ich nicht, aber das Vertrauen, dass ich ähnliche Situationen schon oft erlebt und irgendwie gemeistert habe“, so die 53-Jährige, die seit 2018 zum festen Moderatorenteam der „Tagesschau 24“ gehört. „Ganz ausblenden kann man das große Publikum natürlich nicht.“

Ihre beiden Kinder hätten sich mit ihr gefreut, dass bei der 20-Uhr-Premiere alles gut gelaufen sei, so Sen. „Insgesamt sehen Sie meine Arbeit als Journalistin im Fernsehen aber sehr entspannt, schließlich sind sie gewissermaßen damit aufgewachsen.“

Für den roten Blazer, den sie in der Sendung trug, habe sie von Zuschauern „so einige Komplimente“ bekommen, sagte Sen den KN, betonte aber auch: „Ich glaube, unsere Kleidung bei der Tagesschau sollte nicht zu sehr vom Inhalt der Meldungen ablenken.“

