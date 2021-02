„Rosenheim-Cops“: Der neue Kommissar sitzt sonst bei dm an der Kasse

Als Kommissar Kilian Kaya ist der Schauspieler Baran Hêvî ab Dienstag (19.25 Uhr) in der ZDF-Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ zu sehen – für den 33-Jährigen ein „Jackpot“, wie der er „Bild“-Zeitung sagte. Denn: „Eigentlich sitze ich in einem Drogeriemarkt an der Kasse.“

Hêvî ist gelernter Einzelhandelskaufmann, hatte nach der Schauspielschule in Frankfurt Theaterengagements und zog Ende 2019 nach Berlin. Dort arbeitet er seitdem in einem Berliner dm-Markt an der Kasse. „Ich liebe die Schauspielerei, aber ich idealisiere diesen Beruf nicht. Deswegen bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich andere Jobs mache“, sagte er der Zeitung.

Die Zusage für die Rolle bei den „Rosenheim-Cops“ habe er erst eine Woche vor Drehbeginn bekommen: „Am Donnerstag saß ich noch an der Kasse und Montag stand ich vor der Kamera“, erzählte Hêvî „Bild“. Zweieinhalb Monate habe der Dreh gedauert, in fünf Folgen sei er zunächst zu sehen.

Was er sich von seiner „Rosenheim-Cops“-Gage gekauft habe? „Zwei Hosen, zwei Hemden und ein paar Sportschuhe“. Außerdem habe er Schulden abbezahlt und seine Eltern ein bisschen unterstützt, so Hêvî.

RND/seb