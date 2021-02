Jonah Hill führt im „Shit”-Ranking: Die Netflix-Serie „Geschichte der Schimpfwörter“

Oh Shit, der Sieger ist: Jonah Hill. Der US-Komiker ist derjenige Schauspieler, der in seinen Filmen am häufigsten “Fuck” und “Shit” gesagt hat – und zwar 376-mal. Damit hat er den bisher Führenden im Schimpfwort-Ranking, Samuel L. Jackson (301, Platz 3), überholt. Auf den zweiten Platz ist Leonardo DiCaprio (361) aufgerückt. Hill verdankt diese ungewöhnliche Ehre ausgerechnet dem Film “The Wolf of Wall Street”. Berechnet hat das mit der nötigen Ironie Hollywoodstar Nicolas Cage in der sechsteiligen Doku-Serie “Die Geschichte der Schimpfwörter” .

Sechs populäre Verunglimpfungen werden in den 20-minütigen Folgen vorgestellt, dazu gehören ebenso “Bitch”, “Dick” oder “Pussy”. Sprachwissenschaftler erläutern kurz deren Bedeutung, US-Comedians wie Sarah Silverman oder Nick Offerman steuern Anekdoten bei.

Von der Machart ähnelt die Mini-Serie den Motto-Abenden im deutschen Privatfernsehen, in denen sich B-Prominente zur Auflockerung mit kurzen Auftritten zeigen. Besonders tiefschürfend ist das Ganze also nicht. Aber wer seinen englischen Sprachschatz mit kernigen Flüchen aufpeppen möchte, hat seinen Spaß.

“Die Geschichte der Schimpfwörter”, Sechs Episoden bei Netflix, von Bellamie Blackstone, mit Nicolas Cage

Von Ernst Corinth/RND