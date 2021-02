„Tatort: Hetzjagd“ aus Ludwigshafen: Sie spielte die Rechtsextreme Hedwig

„Huch, die Nazi-Braut, das bin ja ich!“, hat Anne-Marie Lux gedacht, nachdem sie sich in der Rolle der rechtsextremen Hedwig im TV gesehen hat, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sie habe sich ein wenig über sich selbst erschrocken. Aber im positiven Sinne – denn dass sie sich nicht sofort erkannt habe, zeige, dass der Film funktioniere.

In der „Tatort“-Folge „Hetzjagd“ vom 14. Februar machten die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) Jagd auf ein Nazi-Pärchen, nachdem ein „Rock gegen rechts“-Konzertveranstalter ermordet wurde. Hedwig Joerges (Anne-Marie Lux), die in faschistischen Kreisen verkehrt, flieht vor der Polizei. Im Laufe der Flucht trifft sie auf die Freundin des Ermordeten, ohne es zu wissen. Sie freunden sich an. „Bei Hedwig entsteht im Kontakt mit Marie eine Wärme. Zum ersten Mal bricht da eine Verkrustung auf und es entsteht eine Weichheit, die sie sich ganz lange verboten hat“, sagt Lux in einem Video zur Sendung in der ARD.

„Es gab Anschläge wie in Hanau. Das kann der ‚Tatort‘ nicht ignorieren“

„Ich finde es sehr wichtig, dass der ‚Tatort‘ Themen wie Gewalt von rechts aufgreift. Es gibt ja leider einen großen Zulauf zu den Rechten, die AfD sitzt im Parlament, es gab Anschläge wie in Hanau. Das kann der ‚Tatort‘ nicht ignorieren. Wir müssen diese Themen offen ansprechen“, wird die 32-jährige Schauspielerin von der „Bild“ weiter zitiert.

Eigentlich hat Lux ein festes Engagement am Staatstheater Stuttgart, der Auftritt beim „Tatort“ ist die für sie bisher größte Rolle im TV. Doch die 32-Jährige geht ganz entspannt mit der neuen Sichtbarkeit um: „Für mich ist das alles Neuland, auch die Aufmerksamkeit. Ich lebe in Stuttgart. Ich glaube nicht, dass die Schwaben nervös werden, wenn ich am Montag nach dem ‚Tatort‘ zum Bäcker gehe. Außerdem – ich bin nur 1,54 Meter groß. Wenn ich meinen dicken Wintermantel anziehe, sieht mich keiner“, wird Anne-Marie Lux zitiert.

RND/goe