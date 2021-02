„Let‘s Dance“-Teilnehmer Rúrik Gislason über tote Mutter: Sie schaut mir vom Himmel aus zu

Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist der isländische Fußball-Nationalspieler Rúrik Gislason zum Fanliebling geworden, jetzt wechselt er die Sportart: Ab Freitag ist der 32-Jährige in der RTL-Show „Let’s Dance“ zu sehen. Tanzerfahrung hat er allerdings überhaupt keine: „Ich stehe auf Herausforderungen, bin wettkampforientiert, will gewinnen“, sagte Gislason dem Magazin „Bunte“.

Zusätzlich motivieren den früheren Profi des 1. FC Nürnberg liebevolle Gedanken an seine Mutter, die mit 66 unerwartet an Krebs gestorben war. „Als sie vor einem Jahr starb, ist mein Herz in tausend Teile zersprungen“, sagte Gislason. „Es ist verrückt. Ich kann sie spüren. Ich spüre, dass sie bei mir ist und mir Stärke schickt. Ich weiß auch, dass sie mir vom Himmel aus beim Tanzen zuschaut.“

„Let’s Dance“ startet am 26. Februar in die 14. Staffel. In der Sendung treten insgesamt 14 prominente Kandidaten an, jeweils sieben Frauen und sieben Männer. Ihnen steht jeweils ein professioneller Tänzer zur Seite.

RND/seb