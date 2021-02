Thomas Anders bei „Roten Rosen“: Er spielt in der ARD-Telenovela sich selbst

Lüneburg. Schlagerstar Thomas Anders gibt ein Gastspiel bei den „Roten Rosen“. Der 57-Jährige sei voraussichtlich in Folge 3330 Anfang Mai in der ARD-Telenovela zu sehen, teilte der Sender am Donnerstag mit. In seiner Gastrolle möchte er allerdings unerkannt bleiben, hieß es weiter. Anders entwische seinen Fans in der Serie in unterschiedlichen Situationen, entweder habe er im Hotel ausgecheckt oder sei in der Lüneburger Altstadt untergetaucht.

Seine Pop-Karriere hatte der Sänger zusammen mit Dieter Bohlen 1984 als „Modern Talking“ begonnen. Nach der Trennung folgten Soloalben.

RND/dpa