Der „Bachelor“ knutscht in einer Woche mit vier Frauen und sorgt für Eifersuchtsszenen

Jetzt wird es pikant: In der neuen „Bachelor“-Folge, die am kommenden Mittwoch (3. März) auf RTL läuft und bereits bei TVNow zu sehen ist, kämpfen nur noch sechs Frauen um das Herz des Rosenkavaliers Niko Griesert. Und der lässt nichts anbrennen.

„Bachelor“ am Mittwoch, 3. März – Achtung, Spoiler!

Das ist wohl ein Rekord: Der „Bachelor“ küsst in der Folge gleich vier Frauen – und eine sogar in der Nacht der Rosen, als die anderen Kandidatinnen drinnen auf ihn warten.

Schon beim ersten Date der Woche sorgt Niko Griesert für viel Unmut, und das bei Favoritin Mimi, die sowieso immer sehr schnell eifersüchtig reagiert. Denn er lädt die 26-Jährige gemeinsam mit Michèle, ebenfalls Favoritin und dem „Bachelor“ schon vor der Sendung durch Instagram bekannt, auf ein Zweierdate ein. Die beiden sind wenig begeistert, machen aber gute Miene zum bösen Spiel auf einer Radtour zu einem Bauernhof.

Dort angekommen werden Tiere gestreichelt und ein Kälbchen mit der Flasche gefüttert. Und dann kommt die Hiobsbotschaft für die sensible Mimi: Niko will Michèle, die sie als ihre größte Konkurrentin sieht und als „falsch“ bezeichnet, dabehalten – und die Blondine muss nach Hause fahren. Die nimmt es persönlich und will sich zurück in der bayerischen Villa von Freundin Stephie trösten lassen. Doch die ist genervt, ist sie doch selbst an Niko interessiert und ihm ebenfalls schon nähergekommen: „Natürlich bin ich halt mehr daran interessiert, dass ich ihn am Ende bekomme“, sagt sie ihrer Freudin Mimi deshalb.

Und die hat allen Grund, eifersüchtig zu sein: Denn der „Bachelor“ und Michèle kommen sich auf dem Bauernhofdate auf dem Heuboden tatsächlich näher – es kommt zum ersten Kuss zwischen den beiden. Niko schwärmt danach in den höchsten Tönen von der Knutscherei. Michèle versucht währenddessen, auf dem Boden zu bleiben: „Ich möchte am liebsten superglücklich sein, aber ich habe nach wie vor halt eben Angst, dass ich nachher schwer enttäuscht werde“, sagt sie.

Auf einer Sternwarte kommen Hannah und Niko sich näher

Tatsächlich ist es mit den Intimitäten nach dem romantischen Date mit Michèle nicht vorbei: Auf das nächste Einzeldate wird Hannah, die schon die Woche zuvor Zeit zu zweit mit Niko verbringen durfte, eingeladen. Die anderen Frauen verstehen es nicht, besonders Linda, die noch kein einziges Einzeldate mit dem „Bachelor“ hatte, flucht – mal wieder – herum. Berlinerin Hannah hingegen freut sich. Auf einer Sternwarte kommt es dann auch zwischen ihr und Niko zum ersten Kuss. Trotz der schönen Location wirkt das Ganze aber weniger romantisch als zuvor mit Michèle – auch wenn Niko danach sagt: „Natürlich kribbelt’s mit Hannah.“

Als die anderen Kandidatinnen kurz darauf vom Kuss erfahren, ist die Stimmung am Boden. Mimi zieht sich heulend ins Schlafzimmer zurück. Es sind nicht die letzten Tränen, die fließen.

Das nächster Zweierdate steht an: Stephie und Karina gehen mit Niko und drei Alpakas spazieren und anschließend Schlittschuhlaufen. Stephie hat Glück: Sie wird zwar erst von einem der Alpakas getreten, darf dann aber noch Zeit mit dem „Bachelor“ verbringen – Karina muss das Date sichtlich enttäuscht verlassen. Auch zwischen Stephie und dem Rosenkavalier kommt es wieder zum Kuss. Die beiden waren sich bereits bei zwei vorhergehenden Dates nähergekommen.

Linda bekommt das lang ersehnte Einzeldate

Eine geht noch, denkt der „Bachelor“ sich wohl: Denn dann bekommt Linda, die zuvor schon angekündigt hatte, freiwillig zu gehen, doch noch ihr Einzeldate. In einem Bootshaus am Tegernsee dinieren die beiden gemeinsam und haben endlich mal Zeit für Gespräche. Zum Kuss kommt es hier noch nicht. Zurück in der Villa heizt die Hanauerin die sowieso schon schlechte Stimmung bei ihren Konkurrentinnen trotzdem an: „Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin wieder im Spiel, Leute!“, kündigt sie siegessicher an.

Dass sie das ist, zeigt sich auch in der Nacht der Rosen. Denn als sie dort noch mal ein Einzelgespräch mit Niko hat, sagt sie scherzhaft: „Du schuldest mir einen Kuss.“ Und der nimmt sie beim Wort – und küsst sie, während die anderen drinnen sowieso schon angespannt auf seine Rückkehr warten. Doch die verbliebenen fünf erfahren vorerst nichts davon, und der „Bachelor“ ist sich wohl auch bewusst, dass das nicht ganz optimal war. Es habe sich in dem Moment für ihn richtig angefühlt, „aber im Gesamtbild zum Abend weiß ich nicht, ob es gepasst hat“, sagt er.

Kennenlernen mit Nikos Eltern in der nächsten Folge

Was soll‘s. Kurz vor der Rosenvergabe kommt dann noch mal ein bisschen Drama auf: Mitten beim Tanzen bricht Karina auf einmal in Tränen aus und flüchtet. Sie sieht ihren späteren Rauswurf wohl schon kommen, doch der „Bachelor“ besänftigt sie – um sie kurz darauf tatsächlich nach Hause zu schicken. Ebenfalls gehen muss Hannah, die das trotz des Kusses auch schon ahnte. Und in der nächsten Folge dürfen Michèle, Linda, Stephie und Mimi dann Nikos Eltern kennenlernen.

RND/hsc