Neue Show von Thomas Gottschalk startet am 16. April

Jetzt steht auch das Startdatum für Thomas Gottschalks neue Show „Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promigeburtstag“ fest: Ab Freitag, 16. April, reist der Moderator im SWR Fernsehen jeden Monat einmal an einem Freitagabend mit drei prominenten Gästen zurück in die Zeit ihrer Volljährigkeit, wie der Sender mitteilt.

Dabei geht es um die Feier des 18. Geburtstags, Abipartys, das erste Mal alleine Auto fahren und viele andere Erlebnisse, die man in diesem Alter macht. Zu den „Geburtstags“-Gästen in der Show zählen laut SWR die Moderatorinnen und Moderatoren Birgit Schrowange, Laura Wontorra und Kai Pflaume, die Schauspielerinnen und Schauspieler Jutta Speidel und Uwe Ochsenknecht, die Sänger Max Giesinger, Giovanni Zarrella und Andy Borg sowie Comedian Bülent Ceylan und TV-Koch Alexander Herrmann. Sie erinnern sich gemeinsam auch an Highlights aus Musik, TV und Kino sowie an Mode- und Stylingtrends von damals.

RND/hsc