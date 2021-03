Steven Spielberg produziert „Talisman“ als Serie

Los Angeles. Nicht von ungefähr heißt der Held Jack Sawyer wie Mark Twains Held Tom. Er ist eine der anrührendsten kindlichen Helden, die Stephen King je geschaffen hat. Den Roman „Der Talisman“ veröffentlichte er 1984 mit seinem Schriftstellerkollegen Peter Straub. Und seit Jahrzehnten wurde über die Verfilmung des Buchs geredet. Ausgerechnet diese Lieblingsgeschichte vieler King-Fans schaffte es nie auf die Leinwand.

Unter den Produzenten sind auch die „Stranger Things“-Macher

Jetzt aber wohl immerhin auf die Flachbildschirme und Computerscreens. US-Regisseur Steven Spielberg will (neben King selbst) als Produzent eine Serie aus „Der Talisman“ machen. Außer den beiden gehören auch Matt und Ross Duffer zu den Produzenten, die mit der in den 80er Jahre spielenden Mystery-Serie „Stranger Things“ einen großen Erfolg feierten. Die Steuerung des Netflix-Projekts als Showrunner übernimmt Curtis Gwinn, der ebenfalls als Autor und Produktionsleiter an „Stranger Things“ beteiligt war, teilte Spielbergs Firma Amblin Entertainment am Freitag mit.

„Der Talisman“ erzählt von einem Zwölfjährigen, der seine sterbende Mutter retten will und deshalb sowohl auf einer Reise durch die reale USA als auch in einer Fantasiewelt, den „Territorien“, nach Hilfe sucht.

Laut „Hollywood Reporter“ hatte Spielberg sich bereits zwei Jahre vor dem Erscheinen die Rechte an „DerTalisman“ gesichert und seitdem an seiner Filmadaption gearbeitet. Was lange währt, wird endlich gut. Fans freuen sich auf Jack und nicht minder seinen Freund Wolf, den nettesten und selbstlosesten Werwolf aller Fantasywelten

