Dieter Bohlen: Mit diesen Sprüchen wurde er zum Kultjuror bei „DSDS“

Dieter Bohlen hat als Castingjuror bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“ nie ein Blatt vor den Mund genommen. Für die letzte „DSDS“-Staffel holt RTL den Pop-Titan zurück an Bord. Der 68-Jährige kündigte an, sich nicht zahmer geben zu wollen als bislang. „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt. Brav werde ich bestimmt nicht sein.“ Hier eine Auswahl seiner markanten Verrisse.

„Ich hab‘ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“ „Es gibt Stimmen, da kommt was rüber. Und es gibt Stimmen, da kommt nix rüber. Bei Dir kommt noch nich' mal nix rüber.“ „Also bist Du weiter - weiter weg vom Recall als jeder vorher.“ „Du hast keinen Star-Appeal. Du hast nix. Am liebsten würde ich dir 'nen Euro geben. Das ist alles Mitleid.“ „Du triffst weder die Töne noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top Five der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen, mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren.“ „Deine Freunde sagen ja, dass sie möchten, dass du das gewinnst. An deiner Stelle würde ich mir deine Freunde noch mal genau angucken.“ „Das wird nie was. Diese Tanzerei war ein nettes Dessert, hat mir gut geschmeckt. Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung.“ „Normalerweise sagt man zu einem Kandidaten: ‚Komm, gib nicht auf!‘ Aber bei Dir würde ich da echt eine Ausnahme machen. Also ich würde an Deiner Stelle echt aufgeben.“ „Wollt Ihr wissen, was der Unterschied zwischen Eurer Stimme und 'nem Eimer Scheiße ist? Der Eimer!“ „Wie dreieinhalb Promille morgens aus der Disco.“ „Du hast es versucht. Nein. Nein. Nein. - „Was hast Du bei drei Mal ‚Nein‘ nicht verstanden?“ „Ich finde die Optik eine Katastrophe. Du siehst nicht aus, wie man sich einen Popstar vorstellt. So in C&A-Winterklamotten von vor drei Jahren.“ „Also, wenn Ihr den nicht weiter lasst, dann höre ich hier auf, bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘. Ganz ehrlich. Dann stehe ich jetzt auf und gehe nach Hause.“

Nach der 20. Ausgabe soll dann Schluss sein mit „DSDS“ - und damit auch mit den fiesen Sprüchen von Dieter Bohlen. Beginnen soll die neue und letzte Staffel im Frühjahr 2023. Nur in der vergangenen, der 19. Staffel, war Bohlen nicht dabei.

RND/dpa