„The Pembrokeshire Murders“: Suche nach dem Serienkiller

Steve Wilkins ist ein gewissenhafter Mann. Seine Hemden bügelt er noch vorm Frühstück. Wenn Inspektor Wilkins etwas macht, dann gründlich. Und so nimmt er sich auch eines kalten Falls an, genannt: „The Pembrokeshire Murders“.

Den Fall hat es wirklich gegeben: So wurden Ende der Achtziger zwei Doppelmorde genannt, die ganz Wales aufwühlten. Nach erfolgloser Tätersuche waren sie in den Archiven gelandet – bis der echte Steve Wilkins 2006 auf den Straftäter John Cooper stieß, dessen Haftentlassung bevorstand. Mithilfe neuer Ermittlungstechnik rollte er den – noch so ein Modewort: „Cold Case“ – auf und war erfolgreich. Das darf man spoilern.

Gut 30 Jahre nachdem „Aktenzeichen XY“ den Unterhaltungseffekt echter Verbrechen erkundet hatte, sorgten US-Serien wie „C.S.I.“ Anfang des Jahrhunderts dafür, Krimis mit einem Realismus zu versehen, der die Grenze zur Wirklichkeit verwischt. So schafft es auch diese Serienkillerjagd trotz geklärter Schuldfrage, bis ins Finale vor Gericht zu fesseln.

Das liegt an einem Schauspieler, dem man das kaum zugetraut hätte: Luke Evans. Der Actionstar („Fast & Furious“) verleiht dem Steppenwolf mit entfremdeter Familie eine Sturheit, die seiner reduzierten Mimik entspricht, aber auch der karstigen Küstenregion von Wales, in der Evans geboren wurde. All das macht „Pembrokeshire Murders“ zum sehenswerten Real-Crime-Cold-Case-Krimi.

„The Pembrokeshire Murders“, drei Episoden auf Magenta TV, von Marc Evans, mit Luke Evans, Keith Allen

Von Jan Freitag/RND