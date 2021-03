Nach Drama beim „Bachelor“-Finale: Wiedersehen schon am Samstag bei TV Now

Selten war die letzte Folge der RTL Kuppelshow „Der Bachelor“ so spannend – und selten hinterließ sie zwei Frauen so fassungslos und wütend. Die Frage, die sich viele Fans jetzt stellen: Sind Rosenkavalier Niko Griesert und seine Auserwählte Mimi noch zusammen? Und was sagen Michèle und Stephie? Die Antwort gibt es am Mittwoch, 24. März (20.15 Uhr), bei RTL - und überraschend schon ab Samstagabend beim Streamingdienst TV Now.

Das kündigte RTL kurz vor der Ausstrahlung des „Bachelor“-Finales auf der offiziellen Instagram-Seite der Kuppelshow an: „Ihr wollt den Talk mit dem Wiedersehen von Niko und den Ladys unbedingt vorab sehen?! Können wir verstehen! Am Samstagabend geht für euch ‚Der Bachelor – Nach der letzten Rose‘ auf TVNow online!“, heißt es da. Eine genaue Uhrzeit wird nicht angegeben.

Das Wiedersehen dürfte diesmal besonders spannend werden: Zwar hat Niko die letzte Rose an Mimi vergeben, seit Tagen gibt es aber Gerüchte, dass er inzwischen mit einer anderen Kandidatin zusammen sein soll.

Die Auflösung gibt‘s nächsten Mittwoch bei „Der Bachelor – Nach der letzten Rose“ - oder, wer nicht so lange warten kann und will, schon am Samstag bei TV Now.

RND/seb