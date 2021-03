Kanadischer Komiker nimmt deutsche Problemlösungs-Strategien aufs Korn

Berlin. Deutscher Effizienzwahn durch Komiker-Augen: Mit einem Youtube-Video hat ein Stand-up-Comedian eine aus seiner Sicht deutsche Eigenart auf die Schippe genommen. „Germans Aren’t Efficient“ (übersetzt: Deutsche sind nicht effizient) heißt der rund zweiminütige Clip des aus Kanada stammenden Daniel-Ryan Spaulding (35).

In dem Beitrag thematisiert der Komiker die von ihm als landestypisch empfundene Zaghaftigkeit und übertriebene Genauigkeit bei der Lösung von Problemen, die mitunter dazu führen, dass sich die Problemlösung auf unbestimmte Zeit verschiebt.

Anders als in Deutschland etwa würden Probleme im Ausland üblicherweise wie folgt gelöst, erklärt Spaulding, der schon mehrere Gastauftritte in Jan Böhmermanns Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ hatte: „Es gibt ein Problem - du behebst das Problem - das Problem ist gelöst.“

Meetings, Meetings, Meetings

In Deutschland hingegen müssten unter anderem unzählige Genehmigungen eingeholt, Meetings organisiert, Vorgesetzte gefragt und Schuldige für das Problem gesucht werden, wie der 35-Jährige in Form eines Ein-Mann-Rollenspiels darstellt. Und wenn zwischendurch mal ein verlängertes Mallorca-Wochenende dazwischenkommt, muss die Lösung des Problems eben bis nächste Woche warten.

Trotz seines witzigen Seitenhiebs findet Spaulding, der nach eigenen Angaben seit zehn Jahren in Europa und seit drei Jahren in Berlin lebt, die Deutschen großartig, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Denn auch wenn die Deutschen nicht witzig seien, könnten sie zumindest Witze über sich selbst gut wegstecken. „Über dich selbst und deine Kultur lachen zu können ist so wichtig, denn das Leben ist hart und du kannst nicht alles im Leben so ernst nehmen.“

Als typisch für das Land empfindet Spaulding zudem die Ordnungsliebe der Deutschen: Sie seien schnell frustriert, wenn Regeln nicht eingehalten würden oder etwas nicht so funktioniere wie es soll. „Kanadier sind entspannter und können mit etwas Unordnung besser umgehen“, so Spaulding.

RND/dpa