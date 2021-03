Der „Vogel des Jahres“ 2021 ist das Rotkehlchen

Berlin. Der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres ist das Rotkehlchen. Es hat mit 59.338 Stimmen vor Rauchschwalbe und Kiebitz das Rennen um den Titel gemacht. An der von NABU und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) organisierten Wahl haben seit dem 18. Januar über 326.000 Menschen teilgenommen. In der Vorwahl hatten knapp 130.000 Menschen die zehn Vögel für die Hauptwahl bestimmt.

„Wir freuen uns über diese überwältigende Wahlbeteiligung“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, „Da das Interesse an der heimischen Vogelwelt so groß ist, stellen wir auch in Zukunft den Vogel des Jahres öffentlich zur Wahl. Ein Fachgremium des NABU wird jedes Jahr fünf Kandidaten bestimmen, aus denen der Vogel des Jahres öffentlich gewählt wird.“ Die erste Wahl nach diesem neuen Modus wird bereits in diesem Jahr von Oktober bis Mitte November stattfinden.

Rotkehlchen ist nicht gefährdet

„Das Rotkehlchen ist einer der bekanntesten und beliebtesten Vögel Deutschlands“, so Miller, „Der zarte und doch stimmgewaltige Sympathieträger kann ganzjährig beobachtet werden. Mit seiner orangeroten Brust und seiner zutraulichen Art ist er besonders leicht zu erkennen und fast überall in Wäldern, Parks und Siedlungen zu Hause. Er hat im Wahlkampf mit dem Slogan ‚Mehr Gartenvielfalt‘ für sich und vogelfreundliche Gärten geworben.“

In Deutschland leben 3,4 bis 4,3 Millionen Brutpaare, der Bestand ist derzeit nicht gefährdet. Das Rotkehlchen trägt den Titel bereits zum zweiten Mal: Schon 1992 war der bekannte Gartenvogel Vogel des Jahres.

„Vogel des Jahres“ wird seit 50 Jahren gekürt

Seit 50 Jahren vergeben der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) den Titel. Doch im Jubiläumsjahr durfte erstmals die Bevölkerung Deutschlands Super-Vogel küren.

Am Freitagabend gaben Nabu und LBV den gefiederten Wahlsieger per Livestream im Internet bekannt – und es blieb bis zur letzten Minute spannend. Über Wochen lieferten sich das Rotkehlchen und die Rauchschwalbe ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gefolgt von Kiebitz, Feldlerche, Stadttaube, Haussperling, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel und Amsel. Am Freitag dann entschied das Rotkehlchen das Rennen knapp für sich.

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Wahl zum „Vogel des Jahres“ 2021:

1. Rotkehlchen, 59.338 = 17,4%

2. Rauchschwalbe, 52.410 = 15,3%

3. Kiebitz, 43.227 = 12,6%

4. Feldlerche, 40.523 = 11,9%

5. Stadttaube, 31.453 = 9.2%

6. Haussperling, 28.137 = 8,2%

7. Goldregenpfeifer, 23.054 = 6,7%

8. Blaumeise, 22.908 = 6,7%

9. Eisvogel, 22.711 = 6,6%

10. Amsel, 17.988 = 5,3%

RND/dpa/pf