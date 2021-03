„Die Simpsons“: TV-Produzent deutet Ende der Kultserie an

„Die Simpsons“ ist die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetimeserie, am Sonntag wurde in den USA die 700. Folge ausgestrahlt – doch wie lange geht es mit der gelben Trickfilmkultfamilie um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie noch weiter? Dazu hat sich Produzent Al Jean jetzt in einem Interview mit dem Branchenmagazin „Variety“ geäußert.

„Wir werden definitiv bis Folge 757 weitermachen“, sagte Jean – so weit keine Überraschung, denn dass es noch mindestens eine 33. und 34. Staffel geben wird, war bereits bekannt. Dann schränkte er aber ein: „Ich will nicht sagen, dass dann Schluss ist, aber ich weiß nicht, wie lange wir danach noch weiter machen können“, so der TV-Produzent, der bereits seit der ersten „Simpsons“-Staffel im Jahr 1989 an Bord ist.

„Sobald sie uns absetzen, werden sie uns rebooten“

Dass Homer Simpson und Co. die 1000. Folge erleben, hält Jean allerdings für unrealistisch – dafür wären zwölf weitere Staffeln nötig. Allerdings hieße ein Ende der „Simpsons“ beim amerikanischen TV-Sender FOX nicht das endgültige Aus der knallgelben Kultfamilie: „Sobald sie uns absetzen, werden sie uns rebooten“, scherzte Jean im Gespräch mit „Variety“. Die „Simpsons“ seien so „allgegenwärtig“, dass sie nicht für immer verschwinden würden. Aussagen, die Fans Hoffnung auf viele weitere Abenteuer mit den „Simpsons“ machen dürften – als TV-Serie oder etwa in Kinofilmen, wie es bereits einen im Jahr 2007 gab.

Aktuell sind in Deutschland auf Pro Sieben die neuen Folgen der 32. Staffel zu sehen. In den USA schauen rund sieben Millionen Menschen „Die Simpsons“. Außerdem sei die Staffelpremiere im vergangenen September die erfolgreichste seit fünf Jahren gewesen. Auf Pro Sieben schauen knapp eine Million Menschen der gelben Kultfamilie zu.

RND/seb