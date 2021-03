„Thor“-Fortsetzung: Russell Crowe trifft auf Donnergott Chris Hemsworth

Los Angeles. Oscar-Preisträger Russell Crowe (56, „Gladiator“) soll in der nächsten „Thor“-Fortsetzung eine noch geheime Rolle übernehmen. An der Seite von Hauptdarsteller Chris Hemsworth (37) als Donnergott werde Crowe in „Thor: Love and Thunder“ einen kleinen Auftritt haben, berichteten die US-Branchenblätter „Deadline.com“ und „Hollywood Reporter“ am Montag. Der gebürtige Neuseeländer postete am Wochenende ein Foto von sich zusammen mit Hemsworth und dessen Frau Elsa Pataky vor der Skyline von Sydney. Die Dreharbeiten sind kürzlich in Australien angelaufen.

Mit Natalie Portman, Christian Bale und Melissa McCarthy

Nach „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017) inszeniert der neuseeländische Regisseur Taika Waititi auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga. Er will unter anderem Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale und Melissa McCarthy vor die Kamera holen. Der Kinostart ist für Mai 2022 geplant.

Nach „Thor“ (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und „Thor - The Dark Kingdom“ (2013) von Alan Taylor hatte Waititi seinem Donnergott 2017 einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst.

RND/dpa