Aprilscherze für Whatsapp: Statusmeldungen, Sprüche und Scherze zum 1. April 2021

Der 1. April gilt als der Tag des Jahres, an dem jeder selbst ernannte Witzbold und Schelm sich einen Schabernack mit seinen Freunden, Kollegen oder der Familie erlaubt. Auch die Medien mischen dabei gerne mit und nutzen den Anlass, um Verwirrung zu stiften – traditionell macht am 1. April daher so manche “Falschmeldung” die Runde.

In Zeiten von Kontaktverboten ist das mit dem Streichespielen natürlich so eine Sache. Wer seine Liebsten trotzdem veralbern will, kann das aber auch ganz entspannt aus der Ferne tun – zum Beispiel mit einem kreativen Scherz auf Whatsapp oder in den sozialen Medien.

Sie möchten jemanden am 1. April auf den Arm nehmen und sind noch auf der Suche nach dem passenden Aprilscherz oder einem cleveren Whatsapp-Spruch für Ihren Status? In unserer Auswahl werden Sie garantiert fündig.

Aprilscherze für Whatsapp: Damit legen Sie Ihre Liebsten herein

Hey, sorry, dass ich dich so spät informiere! Ich heirate am 1. April, du bist natürlich eingeladen – freue mich! Ahhh, hast du die Nachrichten gesehen?! Schalte schnell ein, Aliens haben die Erde kontaktiert! Willst du dir den Tag versauen, musst du in den Spiegel schauen … April April! Du bist so falsch! Ich habe gerade etwas erfahren … Weißt du eigentlich, wie dumm ich mir vorkam? Von dir hätte ich gedacht, dass du ehrlich bist und man mit dir über alles reden kann … Und jetzt kommt so etwas … Weißt du wie weh das tut?? Ich will dich nie wieder sehen und du brauchst mir nie wieder zu schreiben … Aber okay, deine Sache. Ich bin richtig enttäuscht von dir … Hättest mir ruhig sagen können, dass es bei Aldi 20 % Rabatt gibt. Hi du! Ich wollte dir einfach mal danken: Menschen wie du sorgen dafür, dass ich merke, wie viel intelligenter ich im Vergleich zu anderen bin. ❤️ Sehr geehrter Handynutzer, Sie haben eben einen gravierenden Fehler begangen und einen völlig sinnlosen Status gelesen! (an den Ehepartner) Unsere Tochter kriegt ein Kind! (in der Schule oder im Studium) Wir schreiben heute eine Klausur – hast du dafür gelernt? Was ist der Unterschied zwischen einem Weisen und einem Trottel? Der Weise schickt eine Nachricht und der Trottel liest sie. Wie oft hast du meine Nachrichten schon gelesen? April, April! Du bist eine tolle, fantastische, intelligente, talentierte, mitfühlende und verständnisvolle Person! Lächelst du jetzt? Tja, April, April! Die Erde hört vielleicht auf, sich zu drehen, die Vögel fangen vielleicht an zu sprechen. ‍♀️ Aber dein Hirn wird niemals anfangen zu arbeiten. April, April!

Aprilscherz: Mit diesen Streichen legen Sie Freunde herein

In Zeiten von Corona ist es gar nicht so leicht, einen Streich in die Tat umzusetzen. Doch zumindest in gemeinsamen Haushalten ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Hier einige simple Ideen, die immer wieder funktionieren:

Beziehungsstatus auf Facebook ändern Sprache auf dem Handy des Partners ändern Zahnpasta mit Mayo austauschen Berliner (Krapfen, Pfannkuchen) mit Ketchup füllen Salz in den Zuckerstreuer füllen (und umgekehrt) Geld auf den Boden kleben und zusehen, wie Leute verzweifelt versuchen, es aufzuheben Gummitiere zum Erschrecken nutzen, zum Beispiel Gummischlangen oder -spinnen in der Unterwäscheschublade platzieren

RND/do