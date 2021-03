„Katastrophaler Notstand“: Joko und Klaas geben Pflegekräften eine Stimme

Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) haben bei ProSieben wieder 15 Minuten freie Sendezeit erspielt und sie diesmal genutzt, um ein Licht auf eine Berufsgruppe zu werfen, die besonders von der Pandemie betroffen ist: Pflegerinnen und Pfleger, sei es in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen. Die berichten in der Sendung „Joko & Klaas Live“ von ihrem Arbeitsalltag und einem „katastrophalen Pflegenotstand“. Während der Sendung trendet der Hashtag #nichtselbstverständlich.

Ein Novum war schon vor Beginn der Sendung bekannt geworden: Zum ersten Mal war ProSieben eingeweiht und wusste, worum es bei der Aktion geht - anders sei die Durchführung nicht möglich gewesen, hatten die Moderatoren vorab betont. Warum, das wurde schnell klar: Bei einer Viertelstunde Sendezeit blieb es nicht, Werbung zeigte ProSieben ausnahmsweise trotzdem nicht.

Klaas Heufer-Umlauf sagte zu Beginn von „Joko und Klaas Live“: „Wichtig ist heute: Wir brauchen eure Erfahrungen, eure Meinungen.“ Nur so könnte die Botschaft bei denen ankommen, die sie hören müssten.

In dem anschließenden Einspielfilm ist ein Auto zu sehen, das frühmorgens in eine Parkgarage fährt. Eine Frau verlässt das Fahrzeug, geht in ein Gebäude, offensichtlich ein Krankenhaus, und zieht sich dort in einem Mitarbeiterraum um. Aus dem Off ist dann die Stimme der Frau zu hören: Es handelt sich um die Fachgesundheitspflegerin Meike Ista aus dem Knochenmarktransplantationszentrum des Universitätsklinikums Münster.

Dort habe sie mit „todkranken Patienten mit Leukämien“ zu tun, berichtet die Krankenschwester. In ihrem Beruf bekomme sie „ganz viel zurück, ganz viel Dank“. Allerdings sei das nur die eine Seite der Medaille: „Ich wünsche mir dass die Pflege mehr Anerkennung bekommt, so viel, wie sie verdient.“ Das sei nicht immer überall gegeben, „es wäre toll, wenn sich daran etwas ändert“.

Zwischen Bildern aus dem Alltag der Münsteraner Pflegerin kommen viele weitere Pflegekräfte zu Wort. Esther Binar etwa spricht von einem „katastrophalen Pflegenotstand“. Pflegekräfte gingen tagtäglich mit dem Gefühl nach Hause, Arbeit liegen gelassen zu haben, Patienten in Gefahr gebracht zu haben. Krankheit, Urlaub oder Schwangerschaft werde bei der Personalplanung gar nicht mehr berücksichtigt.

Altenpflegerin Flora Reiling sagt: „,Wir haben morgens manchmal zwei Pflegekräfte für 35 Bewohner - da kann sich jeder vorstellen, dass die Pflege sehr sehr schlecht ausfällt.“ Streiken gehe nicht. „Wir brauchen eine Lobby, die für uns kämpft.“

Alexander Jorde sagt: „Wir können nicht mehr leisten. Wir brauchen den Rückhalt in der Gesellschaft, um unsere Forderungen durchzusetzen.“ Die Gesellschaft, die Politik, die Krankenhäuser hätten Pflegekräfte im Stich gelassen.

Von „massenhaft Pflegern“, die die Kliniken verlassen hätten, berichtet Franziska Böhler. Andere würden sich aufopfern und kaputt machen. Sie sagt aber auch: „Ich möchte nicht aufgeben, das ist keine Option.“

Dustin Struwe sagt: „In der Politik wurde geschlampt. Es brauchte eine Pandemie, um auf Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen.“ Das mache ihn traurig.

Intensivpfleger Ralf Berning, ein ehemaliger Soldat, sagt mit Blick auf den Pflegenotstand in der Pandemie: „Ich würde lieber vier Monate nach Afghanistan fliegen, als das noch einmal mitzumachen. Ich möchte es nicht noch einmal erleben, dass Patienten alleine sterben müssen, ohne dass Angehörige die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen.“ Die vergangenen Monate seien zuhöchst belastend gewesen.

Angesichts von bis zu 9000 Pflegekräfte, die in der Pandemie ihre Arbeit gekündigt und den Beruf verlassen hätten, ist die Forderung der zu Wprt kommenden Pflegerinnen und Pfleger deutlich: Die Einrichtungen bräuchten mehr Pflegepersonal und die Pfleger müssten besser, angemessen bezahlt werden. Franziska Böhler betont: „Eine adäquate Bezahlung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung.“ Die sei aber nicht in Sicht - bisher habe es nur „unsägliche, widerliche Symbolpolitik“ gegeben.

Während der Sendung werden zahlreiche Tweets und Kommentare der TV-Zuschauer eingeblendet, die sich solidarisch mit den Pflegekräften zeigen.

Hintergrund der gewonnenen Sendezeit ist die Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“, bei der sich die beiden Moderatoren 15 Liveminuten erspielen können – das gelang ihnen wieder beim Auftakt der aktuellen Staffel am Dienstagabend. Und diesmal wurden es am Ende sogar deutlich mehr als 15 Minuten.

