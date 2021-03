Twitter-Reaktionen zu „Joko und Klaas Live“: „Ohne diese Menschen würde in unserem Land nichts laufen“

Unter dem Motto „#nichtselbstverständlich“ setzen Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) am Mittwochabend ein Zeichen für die Pflege in Deutschland. Der Hashtag klettert während der Sendung schnell auf Platz eins der Twitter-Trends, viele drücken ihre Unterstützung für das Pfelegpersonal aus - und üben Kritik an den Bedingungen, unter denen es arbeiten muss.

Dank kommt auch von der Uniklinik Münster, deren Mitarbeiterin Meike Ista in der Sendung in einer Frühschicht begleitet wird. „Premiere im deutschen TV auf ProSieben: Schicht einer Pflegefachkraft zur PrimeTime - danke, Joko und Klaas, für die große Bühne für ein so wichtiges Thema!“

„Sprachlos“, „unfassbar“, „traurig“ - das sind einige der Begriffe, die in den Tweets zu der Sendung immer wieder zu lesen sind.

Viel Lob gibt es auch für die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die nicht zum ersten Mal großes, wichtiges Fernsehen auf die Beine gestellt haben - und auch für ProSieben, das die Sendung ohne Werbeunterbrechung ausstrahlt.

Vor allem betonen die Twitter-Nutzer immer wieder, welche Bedeutung Pflegerinnen und Pfleger für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft haben.

Es gibt aber auch viel Kritik an den Umständen, unter denen die Pflegekräfte arbeiten müssen - die geht vor allem in Richtung der Politik.

Lob gibt es sogar von der Konkurrenz: „Was da gerade bei ProSieben passiert, dürfte ein Stück deutsche TV-Geschichte sein. Chapeau“, twittert der Sender Arte.

Joko und Klaas hatten sich am Dienstagabend 15 Liveminuten erspielt, diesmal wurden es am Ende viel, viel mehr. Die Reportage unter dem Motto „#nichtselbstverständlich“ begleitete den Arbeitsalltag einer Krankenpflegerin, aber auch viele andere Pflegekräfte aus Krankenhäusern sowie Senioren- und Pflegeheimen kamen zu Wort.

RND/seb