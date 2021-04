Yahoo Clever gibt keine Antworten mehr – zehn lustige Nutzerfragen, die bald gelöscht werden

Wer keine Fragen mehr stellen kann, bekommt auch keine Antworten mehr. Zumindest nicht bei Yahoo Clever, dem deutschen Pendant von Yahoo Answers. Die US-Mutterfirma Verizon stellt seine komplette Frage-Antwort-Community am 4. Mai ein. Schon ab dem 20. April können Nutzer kein Wie, Wer oder Was dort loswerden.

Die Plattform gehört zu den ältesten Angeboten im Netz, auf der Seite fragen Menschen mit Yahoo-Account seit nunmehr 15 Jahren, was ihnen so einfällt und hoffen auf Antworten. Diese wiederum lassen sich bewerten und ergeben dann ein Ranking der cleversten oder witzigsten Beiträge. Nun werden Hunderte Millionen Fragen gelöscht. Wer dennoch die Daten seines Yahoo-Clever-Accounts retten will, kann das nach Unternehmerangaben noch bis zum 30. Juni einen Downloadlink dafür anfordern.

Bevor alles weg ist, listen wir zumindest zehn Fragen samt den jeweils „besten Antworten“ aus Yahoo Clever auf:

1) Arschielinde vor fünf Monaten: Kann man eine Festplatte mit Wasser löschen?

Remo: Ja, aber nur mit schwerem Wasser.

2) keks vor einem Jahrzehnt: Wie kann man unbemerkt über Jahrzehnte eine/n Geliebte/n haben?

mytilena: Die Realität zeigt, dass manche Menschen über Jahre eine Geliebte oder einen Geliebten haben. Prinz Charles ist doch das bekannteste Beispiel dafür.

3) tarzanisback vor einem Jahrzehnt: Was war die lustigste Frage bei Dr. Sommer?

Spukyindianer und Ironhorse: ... neulich tanzte ich mit meinem Freund auf einer Party zu einem langsamen Lied eng zusammen ... dabei spürte ich in seiner Lendengegend einen harten flaschenartigen Gegenstand .... nun meine Frage.! Ist mein Freund Alkoholiker?

4.) Arschielinde vor sieben Jahren: Gibt es Ereignisse, die wegen des Weltuntergangs 2018 nicht mehr stattfinden?

Haiko H: Kommt alle nach Mecklenburg! Denn schon Bismarck wusste, dass, wenn die Welt untergeht, dieses in Mecklenburg erst hundert Jahre später geschieht. ... Aber bitte nicht alle auf einmal!

5) Etobicoke vor einem Jahrzehnt: Stimmt es, dass Paris Hilton Yahoo kaufen will?

Anonym: Ja...sie will Clever werden !!!

6) Rosi vor einem Jahrzehnt: Wer ist cooler Königin Elizabeth oder Dieter Bohlen?

Der Melder: Die Queen is cooler. Die macht mords die Kohle, weil das Volk sich eine Königin leisten will. Dieter muß dafür ARBEITEN und sich mit Kids rumärgern, die glauben ein STAR zu sein.

7) don franko vor neun Jahren: Dürfen Hunde Avocado fressen?

Tahini Classic: Solange der Wischmop in Reichweite ist, darf Wauzi auch Avocados fressen.

8) zwergli vor einem Jahrzehnt : Glauben Außerirdische, dass es Menschen gibt?

brumi!: Keine Ahnung aber wenn sie es tun, werden sie sicherlich glauben, dass es Leben gibt, dass sich von ihrem eigenen unterscheidet... nur an „Menschen“ denken sie dabei sicherlich nicht... Wir sind halt auch bloß außerirdisch für die...

9) Herzbeben vor einem Jahrzehnt: Gibt es eigentlich noch Fragen, die bei Clever noch nie gestellt wurden?

Eva19: Yahoo Clever ist wie Musik. Man fragt sich ob es nach so vielen genialen Melodien die erschaffen worden sind überhaupt noch was gutes dazu kommen kann. Und dann schaltet man eines Tages das Radio an und hört ein neues Lied und schwebt auf Wolke sieben vor Verzückung!

10) Thorsten vor zwei Tagen: Sollten wir eine Abschlussparty von und für y!c im Sommer veranstalten?

Tupelo: Ich wäre dabei ... Allein, um zu sehen, wer wirklich so heiß frisst wie er hier kocht...

Das soll es also bald gewesen sein. Eine richtige Überraschung ist das allerdings nicht. Bei Yahoo läuft es seit Jahren nicht mehr - der einstige Internet-Pionier steht mit dem Rücken zur Wand. Daran haben auch Einkäufe nichts geändert. Im Gegenteil: 2013 übernahm Yahoo für viel Geld die Blogging-Plattform Tumblr – und verkaufte sie 2019 wieder. Vor einem Jahr wurde Yahoo 25 Jahre alt, doch Feierlaune stellte sich weniger ein. Schlagzeilen machten in den vergangenen Jahren diverse Verkäufe, Sicherheitslücken und Schließungen von Diensten. Und wo sollen sich all die Fragenden nun hinwenden? Alternativen wären beispielsweise Quora, Reddit oder Gutefrage - man könnte es auch mal wieder mit einem echten menschlichen Experten versuchen.

hma/RND