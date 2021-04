Thomas Gottschalk über „DSDS“: „Aus der Nummer bin ich raus“

Mehr als 20 Jahre lang moderierte Thomas Gottschalk (70) die ZDF-Show „Wetten, dass...?“, bei „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) wird es bei einem zweiwöchigen Engagement bleiben: „Mein Auftritt bei ‚DSDS‘ hat sich mit dem Finale erledigt“, sagte der Showmaster am Mittwoch der „Bild“-Zeitung. „Ich fand die Beiträge aller Teilnehmer sehr beachtlich und bin damit aus der Nummer raus“, so Gottschalk weiter. „Ist sowieso mehr Götterdämmerung als Titanen-Kampf.“

Der 70-Jährige hatte im Halbfinale und Finale von „DSDS“ kurzfristig den Jury-Platz von Dieter Bohlen (67) übernommen, der krankheitsbedingt abgesagt hatte. Dass er sich anschließend ein kleines Sprüche-Scharmützel mit dem selbsternannten Poptitanen geliefert hatte, bereut Gottschalk inzwischen. Unter anderem hatte er in seinem SWR3-Podcast „Podschalk“ gesagt: „So unterschiedlich sind wir gar nicht. Dieter ist Geschichte, ich bin Legende.“

Rückblickend keine gute Idee, so Gottschalk: „Es ärgert mich schon, dass ich auf entsprechende Fragen zu ihm in meinem Podcast überhaupt eingegangen bin“, sagte der 70-Jährige der „Bild“-Zeitung. Bohlen hatte in den vergangenen Tagen mehrfach mit Sticheleien reagiert („In der Welt der Egomanen spielt er in einer anderen Liga“).

Zumindest Gottschalk will den Zwist jetzt nicht weiter eskalieren lassen - und hat auch mit dem Kapitel „DSDS“ abgeschlossen.

RND/seb