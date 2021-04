Günther Jauch meldet sich krank – Show findet ohne den Moderator statt

Eigentlich sollte die beliebte Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wieder mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch am Samstagabend (10. April, 20.15 Uhr) weitergehen. Doch nun fällt Jauch aus, berichtet „RTL“. So hat sich der 64-jährige Moderator das erste Mal seit 31 Jahren krankgemeldet. Die Sendung findet trotzdem statt, nur wer Jauch vertreten wird ist unklar. Der TV-Sender möchte den Ersatz erst in der Show am Samstag bekanntgeben.

Jauch will bei nächster Folge dabei sein

Doch es gibt gute Nachrichten: Jauch glaubt, dass er bis zu nächsten Ausgabe der Comedy-Show am 17. April wieder gesund sein wird. „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin“, zitiert ihn der TV-Sender.

Mit der ersten von insgesamt drei neuen Folgen setzt RTL „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ am Samstag fort.

In der latent chaotischen, anarchisch komischen Sendung wissen die drei Moderatoren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Thomas Jauch jeweils bis wenige Minuten nach Sendungsbeginn noch nicht, wer jeweils das Kommando übernimmt – und wer als Spielkandidat antreten muss.

Alles wird live aufgeführt, ohne Proben und Absprachen. Gefragt sind Spontanität und Schlagfertigkeit – die Paradedisziplinen der drei TV-Könner.

RND/am/teleschau