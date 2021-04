„Let’s Dance – Kids“: Sohn von „Cobra 11“-Star Erdogan Atalay fliegt raus

Köln. Der Sohn von Schauspieler Erdogan Atalay („Alarm für Cobra 11“) ist bei der ersten Runde der Tanzshow „Let’s Dance – Kids“ beim RTL-Mediengruppe-Streamingdienst TVnow ausgeschieden. Der achtjährige Maris hatte mit Partnerin Jana inmitten von Surfbrettern und Schlauchbooten einen Jive zum Beach-Boys-Klassiker „Surfin‘ USA“ getanzt und dabei auch Luftgitarre und Surferpose eingebaut.

Der bei erwachsenen Tänzern gefürchtete Juror Joachim Llambi gab sich in der Sendung mit Promi-Kindern und prominenten Kindern zwar betont freundlich und väterlich. Er mahnte bei Maris Ohneck aber an, dass das Paar sich besser abstimmen sollte. Am Ende erhielt Maris („Mein Papa kann nicht gut tanzen, aber dafür Autos in die Luft jagen.“) 17 Punkte und zu wenige Stimmen, die aus ausgewählten Haushalten stammten.

Tochter von Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko macht Eindruck

Besonders viel Eindruck auf die Jury machte mit 27 Punkten etwa Jona Szewczenko (10), Tochter der ehemaligen Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko. „Mein größter Traum ist, beste Tänzerin der Welt zu werden und mit den Großen bei "Let's Dance" mitzumachen“, sagte sie in die Kamera. Nach einem Cha-Cha-Cha zu „Baby“ mit Rad Schlagen und Spagat trafen sie und ihr Tanzpartner Tizio auf eine verblüffte Jury.

„Das hat rhythmisch gestimmt, super synchron“, sagte Llambi zu Jona: „Du hast das richtig gut gemacht. Du willst mal die beste Tänzerin der Welt werden. Da hast Du heute den ersten Schritt gemacht.“ Jorge González ergänzte: „Ich habe mich gefühlt wie auf Kuba bei diesem Tanz.“ Neben der gewohnten „Let's Dance“-Jury - auch mit Motsi Mabuse - sind auch Victoria Swarovski und Daniel Hartwich mit dabei. „Unsere Juroren vergeben Punkte von eins bis zehn“, erläuterte Swarovski. „Und: Herr Llambi, lassen Sie mal schön die Einer-Kelle stecken.“

Tochter von Judith Williams weiter im Wettbewerb

Weiter im Wettbewerb stehen: Angelina Stecher-Williams, Tochter von Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams, bekannt aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“, Spencer König aus der ARD-Jugendserie „Die Pfefferkörner“ sowie Zoé Baillieu, bekannt als kleine Kate Wiedmann in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

