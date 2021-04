GZSZ-Star Valentina Pahde tanzt „besten Slowfox der ‚Let‘s Dance‘-Geschichte“

Der Song hat ihr Glück gebracht: Valentina Pahde, die in der Soap „GZSZ“ die Figur Sunny spielt und mit dieser sogar eine eigene TVNow-Serie hat, tanzte bei „Let‘s Dance“ an diesem Freitagabend einen Slowfox zum Lied „Sunny“ von Boney M. Und was für einen. Nach ihrem Auftritt an der Seite von Profitänzer Valentin Lusin wird die Schauspielerin mit Lob überschüttet - und bekommt die volle Punktzahl von 30.

Der sonst so kritische Juror Joachim Llambi ist sich sicher: „Das war der beste Slowfox in der ‚Let‘s Dance‘-Geschichte.“ Pahde sei sogar noch einen Tick besser als damals Ella Endlich gewesen, der bis dahin der beste Slowfox zugeschrieben wurde. Die beiden anderen Juroren sehen das ähnlich. Jorge Gonzales habe von Kopf bis Fuß Gänsehaut gehabt, sagt er, und nennt Pahdes Auftritt „perfekt“. Wie eine „Prinzessin“ habe sie in ihrem weißen Kleid ausgesehen. Und auch Motsi Mabuse ist begeistert: „Erste Klasse Sahne“ und „Wahnsinnig, bombastisch“, so ihre Kommentare. Da kommen auch der GZSZ-Darstellerin die Tränen. Sie zeigt sich überglücklich.

Valentina Pahde: „Ich bin weit davon entfernt, zu heiraten“

Der Name „Sunny“ scheint der 26-Jährigen gut zu tun - ob nun als Song einer Tanzchoreografie, die zu 30 Punkten führt, oder als Rollenname in der RTL-Serie, mit der Pahde auch einiges gemeinsam hat, wie sie vor ihrem Tanz noch im Einspieler erzählt - unter anderem das „Familiäre“. Beim Männergeschmack würden die beiden sich aber unterscheiden, meint sie. „Ich bin weit davon entfernt, zu heiraten, dafür bin ich viel zu freiheitsliebend.“ Und das, obwohl sie kurz danach im hochzeitsähnlichen Dress zu Höchstleistungen aufblüht.

RND/hsc