Studie: Jugendliche nutzen Online-Games und Social Media weniger als zu Beginn der Pandemie

Hamburg. Kinder und Jugendliche haben einer Studie zufolge nach Spitzenwerten im April 2020 ein halbes Jahr später deutlich weniger Online-Games gespielt. So sank die Nutzungszeit im Herbst vergangenen Jahres werktags auf durchschnittlich 115 Minuten – ein Rückgang von 15 Prozent, wie es in einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung der Krankenkasse DAK-Gesundheit und der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) heißt.

Es habe sich im Verlauf der Corona-Pandemie eine gewisse Entspannung eingestellt, sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm: „Die Kinder und Jugendlichen hatten wieder Alternativen zur Online-Welt, die sie auch nutzten.“ Vor der Pandemie im September 2019 hatten Kinder und Jugendliche wochentags 83 Minuten online gespielt.

Nutzung von Sozialen Medien geht zurück

Bei den Sozialen Medien reduzierten sich die Online-Zeiten der Studie zufolge sogar um fast ein Drittel. Im November 2020 nutzten die Befragten Soziale Medien durchschnittlich 147 Minuten an einem normalen Wochentag – ein Rückgang um 29 Prozent gegenüber dem April. Im September vor der Pandemie waren es 116 Minuten.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, erklärte nach Angaben der DAK: „Selbst wenn die Kinder und Jugendlichen nach wie vor mehr als vor der Pandemie chatten, surfen und gamen, hat sich der Anstieg der Nutzungsdauer immerhin nicht fortgesetzt.“

Mädchen haben Social-Media-Gebrauch nur minimal reduziert

Bei den Sozialen Medien zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied: Während sich Jungen im November 2020 zumindest an den Wochenenden wieder dem Nutzungsniveau vor der Pandemie annäherten, reduzierten Mädchen ihren Social-Media-Gebrauch nur minimal. Auch in den Altersgruppen gibt es Unterschiede: Jungen zwischen 15 und 18 Jahren spielten im Herbst 2020 werktags mit 161 Minuten durchschnittlich eine Stunde länger am Computer als die 11- bis 14-Jährigen (102 Minuten).

Die repräsentative Längsschnittstudie untersucht an rund 1200 Familien die Internetnutzung für Spiele und Soziale Medien bei Kindern und Jugendlichen. Die DAK Gesundheit und das UKE-Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters führt die Befragungen durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa durch. Die Untersuchung soll mit einer vierten Befragung im April 2021 abgeschlossen werden.

RND/epd