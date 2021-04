Günther Jauch wird von acht Frauen bei der RTL-Liveshow vertreten

„Alle für den Günther“ - dieser Spruch ist mehrfach gefallen. An Stelle des wegen Corona ausgefallenen Entertainers Günther Jauch hat RTL am Samstagabend acht Frauen ins Rennen geschickt. Kurz nach Beginn der Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ tanzen acht weibliche Ersatzleute ins Studio, sie alle tragen Fotomasken mit dem Gesicht von Jauch. Der 64-Jährige selbst kann seinen Mitstreitern Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk nicht zur Seite stehen, weil er mit Corona infiziert ist. Die acht kurzfristig eingesprungenen Ersatzfrauen werden bei den acht Runden erst nach und nach demaskiert.

„Man braucht viele, um einen Günther Jauch zu ersetzen“, sagt Schöneberger, die diesmal die Moderatorenrolle übernehmen darf, zu Beginn der Sendung. Da weiß sie noch nicht, wer kommt. Und wie viele. Bei den acht Günther-Ersatzfrauen kann sich Thomas Gottschalk mit einem Kommentar nicht zurückhalten: „Ihr habt alle schönere Beine als Günther“, frotzelt er.

Sonja Zietlow gewinnt mit Gottschalk

Beim Spiel Nummer 1 - irgendetwas mit Wattebäuschchen an der Nase - unterstützt dann Moderatorin Sonja Zietlow (52) den Gottschalk. Das etwas kindische Spiel gegen die Studiokandidaten, der Langläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (40) und Schauspielerin Carolin Frier (38), gewinnt das Duo.

RTL schriebt vor der Sendung auf seiner Website, dass sie den Titel „Denn sie wissen nicht, was passiert“ beim Worte nehmen und sowohl die Zuschauer als auch Gottschalk, Schöneberger und auch Günther Jauch überraschen wollte. Das sei das Konzept der Sendung - und bringt vielleicht auch noch Quote.

Beim zweiten Spiel wird Motsi Mabuse (39) die Spielpartnerin von Gottschalk. Die südafrikanisch-deutsche Tänzerin und der 70-jährige Gottschalk müssen möglichst hoch schaukeln, um Begriffe zu erraten. „Wenn ich unter Stress stehe, muss ich englisch sprechen“, sagt die 39-Jährige vorher. Englisch - das kann der Thomas. Schließlich hat er lange genug in Kalifornien gelebt. Beim Begriffe erklären ist Motsi Mabuse nicht so toll - doch für einen Gleichstand reicht es. Die Schätzfrage gibt den Ausschlag und das Kandidatenduo gewinnt.

Günther Jauch redet über Infektion

Um Alltagsgeräusche geht es in der dritten Partie. Und wer darf mit Gottschalk spielen? Diesmal sucht er sich TV-Moderatorin Laura Wontorra (32) aus - als Blind Date sozusagen. Gottschalk möchte ihr gern näher kommen. Geht aber nicht, das verbietet Barbara Schöneberger und die Corona-Abstandsregeln.

Günther Jauch wird dann per Video zugeschaltet. Ihm gehe es gut, sagt der 64-Jährige. Er sei wie 2,5 Millionen andere Deutsche an Covid erkrankt. „Ich hatte Kopfschmerzen, mein Schnelltest war zunächst negativ“, erzählt er. Am nächsten Tag sei es ihm etwas schlechter gegangen und er habe er einen PCR-Test gemacht. Positiv. In 14 Tage will er nach seiner Quarantäne wieder auf Sendung sein. Eines ist ihm noch wichtig zu sagen: „Ich werde erst dann geimpft, wenn ich dran bin - und dann egal, mit welchem Impfstoff.“

Nun aber weiterspielen. Hinter einer weiteren Jauch-Maske verbirgt sich die Radiomoderatorin Lola Weippert. Beim lustig-blöden Ballonspiel mit Kaktus auf dem Kopf macht sich die 25-Jährige als Gottschalks Spielpartnerin ganz gut - auch wenn es etwas affig aussieht.

Für das Spiel um Süßigkeiten ist Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig (57) an der Reihe.

RND/hma