„Tatort: Macht der Familie“: Corona macht Kammerspiel aus Actionfilm

Es mal so richtig krachen lassen, mit rasanten Actionszenen, feurigen Explosionen und einer richtig wilden Handlung, das war vermutlich die Absicht des erfahrenen „Tatort“-Regisseurs und Drehbuchautors Niki Stein (zuletzt 2019: „Borowski und das Haus am Meer“). Doch dann machte ihm 2020 bei der Realisierung seines „Tatorts“ mit dem Titel „Macht der Familie“ die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch die Rechnung.

Das Drehbuch wurde umgeschrieben, der Film wirkt „entvölkert“

Das Drehbuch musste umgeschrieben werden. Sein Film, sagt er, sei jetzt notgedrungen „quasi entvölkert“. Der Showdown sei verändert worden, man habe weitgehend auf Komparsen verzichtet. Und das Resultat sei nun beinahe ein Kammerspiel, das sich ganz auf die Figuren und deren Charaktere konzentriere.

Doch genau darunter leidet nun dieser Film, der von seinem ganzen Konzept her eher auf Handlung als auf tiefgehende Figurenpsychologie setzt und jetzt pandemisch kastriert merkwürdig unfertig und unentschlossen ausschaut. Gleichzeitig ist es jammerschade, dass auch dieser „Tatort“ so tut, als ob die Pandemie zur Zeit der Filmhandlung, 2020, überhaupt nicht existent sei.

Wotan Wilke Möhring bedauert, dass Corona keine Rolle spielt

Eine Entscheidung, die im Übrigen auch Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring ausdrücklich bedauert: „Ich finde es schade, dass wir in unseren Filmen so tun, als würde es Corona gar nicht geben. Lasst uns doch mal Szenen drehen, in denen ein Ermittler nicht an einen Tatort gelassen wird, weil er seine Maske nicht dabei hat. Das würde doch jeder verstehen, weltweit.“

Aber vergessen wir mal kurz die AHA-Regeln und den alltäglichen Mummenschanz, der Beginn des Films ist dennoch erstaunlich rasant und vor allem so rasant zusammengeschnitten, dass man als Zuschauer sogar anfangs Schwierigkeiten hat, den Überblick zu behalten. Man sieht also eine hochoffizielle Trauerzeremonie für einen getöteten Polizisten, die unterbrochen wird von Szenen eines Einsatzes eines verdeckten Ermittlers.

Dazu erfährt man dann auch, dass Julia Grosz (Franziska Weisz), die Partnerin von Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring), zur Hauptkommissarin bei der Bundespolizei befördert worden ist und nun gleich ihren ersten größeren Einsatz leitet, der dann im Film fast minutiös gezeigt wird.

Ein schlimmes Unglück bringt die Polizeiaktion ins Wanken

Dabei wird ein Undercover-Polizist in einen von Hamburg aus operierenden russischen Waffenschieberring geschleust. Anlass ist ein großer Deal mit russischen Kriegswaffen, der jedoch anders als erwartet abläuft. Er soll nämlich nicht im Hamburger Hafen stattfinden, sondern auf Zypern. Diese Ablaufänderung sorgt bei Grosz und ihren Kollegen für hektische Nervosität und führt zur Frage, ob man den Einsatz aus Sorge um den Ermittler lieber abbrechen sollte.

Dagegen entscheidet sich Grosz jedoch, und dann passiert auf dem Flug auf die Mittelmeerinsel ein fatales Unglück. Der Privatjet explodiert, der Ermittler und der Neffe (Jakub Gierszal) des Waffenhändlerbosses werden dabei getötet. Die ganze Polizeiaktion scheint gescheitert zu sein.

Um sie doch noch irgendwie zu retten, kommt die attraktive Marija (Tatiana Nekrasov) ins Spiel. Sie ist die Nichte des Hamburger Waffenhändlers, hat sich aber von ihrer mafiösen Familie angeblich gelöst und arbeitet nun fürs LKA als verdeckte Ermittlerin. Und sie ist mit Falke, ihrem ehemaligen Vorgesetzten, befreundet. Grosz will sie nun gegen deren eigene Familie in Stellung bringen. So beginnt ein aufregendes Spiel um Leben und Tod, ein Spiel, bei dem lange unklar ist, auf welcher Seite Marija wirklich steht. Schließlich betritt noch ein Player die Bühne, der für die Bundespolizei eine Nummer zu groß ist.

Die Auflösung dieses Falls wirkt jedenfalls erstaunlich realistisch. Der Handlungsablauf selbst ist jedoch irritierend sprunghaft erzählt und nicht immer ganz schlüssig. Stark dagegen ist die Rolle der Marija, einer Frau, bei der Zuschauer nie weiß, welche Ziele sie gerade verfolgt. Doch ihre Konsequenz dabei ist faszinierend. Lobenswert ist auch, dass hier mal russische Mafiosi nicht als glatzköpfige Dumpfbacken, sondern als echte Feingeister gezeichnet sind, die ihren Tolstoi und Tschechow kennen.

Aber zumindest einer bleibt der Alte: Falke. Zwar scheitern seine Versuche, die Rolle als einsamer Einzelgänger zu überwinden, doch das hat auch was Gutes: Endlich darf er wieder in seiner Wohnung in aller Ruhe rauchen.

Von Ernst Corinth/RND