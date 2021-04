Nach Jauch-Absage: Acht Männer vertreten Moderator in RTL-Show

Es war als großes Comeback geplant. Doch wieder musste TV-Moderator Günther Jauch sein Gastspiel an der Seite von Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk für die Live-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL wegen seiner Corona-Erkrankung absagen. Und so war es auch diesmal wieder Frage: Wer wird ihn vertreten?

Bei der Ausgabe vom vergangenen Samstag (10. April) hatte der Sender noch acht Frauen ins Rennen geschickt - und Schnattertasche Schöneberger lästerte: „Man braucht viele, um einen Günther Jauch zu ersetzen.“ Und auch diesmal konnte sie sich nicht zurück halten: „Wie lange willst Du dieses Spiel eigentlich noch spielen?“ - fragt sie in den Raum hinein. „Das J. haben Sie schon weggeworfen.“

Diesmal nun wurde es besonders spannend. Und die Überraschung kann man wohl gelungen nennen: Statt Jauch schickte RTL acht Männer ins Rennen, und einer der ersten, der sich zu erkennen gab, war: Sasha. Danach lüfteten Giovanni Zarrella und Steffen Hallaschka die Maske.

Erst kurz vor der ersten Ausgabe war die Corona-Infektion des beliebten „Wer wird Millionär“-Moderators bekannt geworden - und in der Folge reichte er seine erste Krankmeldung nach 31 Jahren TV-Karriere ein. Doch dennoch blieb er guter Dinge: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.“ Doch weit gefehlt: Sein Blitz-Comeback musste er nun selbst wieder absagen. Am Mittwochabend erklärte Jauch in „stern TV“, er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests weiter in häuslicher Quarantäne.

Aber ganz müssen die Fans nicht auf ihren Moderator verzichten: Wie RTL vor der Sendung online ankündigte, wird sich Jauch auch dieses Mal wieder live in die Sendung schalten lassen. Vergangenen Samstag hatten Jauch acht Promi-Frauen (u.a. Sonja Zietlow, Laura Wontorra) vertreten.

RND/mh