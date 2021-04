Live zur Primetime: Joko enthüllt Klaas-Denkmal am Berliner Hauptbahnhof

Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) durften an diesem Mittwochabend wieder 15 Minuten zur besten Sendezeit nach eigenem Belieben gestalten. Zuvor hatten die beiden Entertainer am Dienstag in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Bereits vorab hatte Joko Winterscheidt zu seinem Show-Partner gesagt: „Ich habe was vorbereitet und ich bitte Dich, mir zu vertrauen.“

Klaas tut das tatsächlich - und wird dann in den 15 Live-Minuten von Joko am Berliner Hauptbahnhof empfangen, mit rotem Teppich, Fotografen und Orchester. Doch das war‘s noch nicht. Was Joko Winterscheidt dann enthüllt, lässt Klaas ungläubig und zunächst sichtlich beschämt aussehen: Es ist eine Klaas-Statue. Zwar erkennt man Klaas, wenn man es nicht weiß, nicht wirklich darin. Dafür hat die Statue einen angebauten Flaschenöffner und an der Stelle des Herzens ein Loch. Nicht wegen Klaas‘ Herzlosigkeit, wie dieser erst scherzhaft vermutet, sondern weil es laut Joko eine „interaktive Statue“ ist. „Ich möchte, dass die Menschen es vervollständigen“, sagt er - und steckt als Beispiel ein altes Brötchen in das Loch.

Eingeleitet hatte Joko die Aktion mit den Worten: „Ich finde, nach gut 15 gemeinsamen Jahren ist es an der Zeit, danke zu sagen.“ Klaas ist nicht so euphorisch wie sein Showkollege: „Warum machst du das mit mir? Was habe ich dir getan?“, sagt er lachend. Joko ignoriert das und preist das „überlebensgroße Denkmal, eine Pilgerstätte, ein Abbild deiner selbst“ weiter in den höchsten, wenn auch häufig ironischen Tönen an. Und: Laut dem Entertainer soll die Klaas-Statue tatsächlich am Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof stehen bleiben.

Doch damit nicht genug: Dann taucht auch noch der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann auf, weil - wie Joko sagt - Klaas sich durch seine Heimatstadt Oldenburg nie so richtig geehrt gefühlt habe. Und als der seine Ansprache hält, um „unserem hochgeschätzten Sprössling die Ehre zu geben, die ihm gebührt“, sieht man doch zum ersten Mal ein bisschen Freude auf Klaas‘ Gesicht. Auch wenn der Politiker Anekdoten aus Klaas‘ Jugend auspackt. So berichtet Krogmann davon, wie Klaas mit Haarbürste als Mikro auftrat und im Oldenburger Staatstheater die Rolle eines Christstollens spielte, und erlässt ihm dann auch noch eine Sünde: einen nächtlichen Einbruch in das Hallenbad. „Dieser Mensch hat ein größeres Herz als ein Bollerwagen voller Grünkohl“, so das Fazit des Bürgermeisters, der Klaas dann noch ein Lebkuchenherz schenkt.

Aufsehen erregt mit Pflege-Doku

Dieses Mal nutzten die beiden Entertainer ihre 15 Minuten also für ein bisschen Spaß. Das war zuletzt auch anders: Vor drei Wochen hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf großes Aufsehen mit ihrer Sendezeit erregt. ProSieben hatte auf ihr Betreiben sieben Stunden freigeräumt, um mit einer Doku ohne Werbeunterbrechung auf Deutschlands Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Unter dem Motto #Nichtselbstverständlich wurde mit Hilfe einer Bodycam in Echtzeit eine Schicht der Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster gezeigt.

Die Entertainer Joko Winterscheidt (l) und Klaas Heufer-Umlauf stehen in der Kulisse ihrer ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben".